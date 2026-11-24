Шофьорът, причинил тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загина 62-годишната директорка на училище в Карнобат, е управлявал автомобила си със скорост от 251 км/ч. Справедливо наказание означава най-тежко наказание, заяви кметът на общината Георги Димитров.

Скорост от 251 км/ч е развил автомобилът на мъжа, причинил тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загина 62-годишната Маргарита Паскалева – дългогодишен директор на училище „Кирил и Методий“ в Карнобат. Това стана ясно след информация от автомобилните експерти, а новината предизвика силно възмущение в родния град на загиналата жена.

Кметът на Карнобат Георги Димитров коментира обстоятелствата около трагедията и настоя за най-тежкото възможно наказание за виновния шофьор.

Георги Димитров, кмет на община Карнобат: „Трудно ми е да си го представя, защото това е скорост за автомобили на писта. Трудно ми е да приема подобни обстоятелства. Ако шофьорът беше употребил алкохол или наркотици и беше седнал зад волана под тяхно влияние, бих могъл да си обясня поведението му с въздействието на опиати. Но този човек не е употребил алкохол, пробите показват, че е чист. И въпреки това да караш със 251 км/ч, при положение че си на 66 години, за мен е безумие и безотговорност. За мен това е истински убиец.“

Кметът разказа, че е научил за смъртта на Маргарита Паскалева, след като се свързал с началника на районната противопожарна служба, за да провери дали загиналата жена е директорката на училище „Кирил и Методий“.

Георги Димитров, кмет на община Карнобат: „Началникът ми показа във Viber снимка, на която потвърдих, че за съжаление това е Маргарита. След това съм минавал четири-пет пъти по пътя за Бургас и виждам мястото, където се е случила катастрофата. Там практически няма спирачен път. Виждат се само четири-пет метра следи от спирачки, а при такава скорост спирачният път е около 250 метра. Не знам защо шофьорът не е предприел никакви мерки за спиране. Колата на Маргарита е смачкана до неузнаваемост отзад.“

По думите му Маргарита Паскалева е пътувала към Бургас, където е трябвало да посети Регионалното управление на образованието по работа. Новината за смъртта ѝ е потресла целия Карнобат. Димитров подчерта, че загиналата е била изключително уважаван педагог и дългогодишен ръководител на училището.

„И до днес е тягостно. Преди малко казах на ваши колеги, че на погребението бяхме над 200 души. Но и две хиляди да бяхме, нямаше да я върнем. Зачерниха семейството, зачерниха и Карнобат. Маргарита беше изключително уважаван специалист. Дълги години беше директор на училище, а след това то се вля в училище „Кирил и Методий“. От 2018 г. беше заместник-директор, а впоследствие отново пое ръководството. Два пъти е била избирана за директор на годината, има и почетна грамота от Министерството на образованието и науката. Беше обичана и уважавана от всички. Познавам добре семейството, децата и внуците ѝ, защото сме малък град и тук всички се знаем“, сподели Георги Димитров.

Според кмета справедливостта за близките на загиналата жена може да бъде постигната единствено чрез налагането на най-тежкото наказание, предвидено от закона.

„Това е в прерогативите на съда. Но справедливо наказание означава най-тежко наказание, защото действително става дума за безумно поведение - да караш с такава висока скорост“, категоричен бе той.

Димитров коментира и необходимостта от по-строги мерки срещу високите скорости и безотговорното шофиране.

Георги Димитров, кмет на община Карнобат: „Вече не знам какво трябва да се направи. Магистралите са наситени с камери, санкциите се налагат. Не знам какво още трябва да се случи, за да разберат хората, че когато тръгнеш на път, трябва да има начин да стигнеш жив и здрав до мястото, към което си се отправил. Възпитанието трябва да започва от ранна възраст. Но за какво възпитание да говорим при човек на 66 години? Да си позволиш да караш с такава скорост е необяснимо. Възмутен съм и съм гневен.“

По отношение на скоростта, с която се е движила колата на Маргарита Паскалева, Димитров изрази предположение, че тя не е превишавала 120 км/ч.

„Според мен не е карала с повече от 120 км/ч. Колата се е движила, не е била спряла, което означава, че е омекотила удара. Но коя лента са заемали двата автомобила, това ще го кажат специалистите. Оказва се, че няма свидетели. Знам, че катастрофата е станала на 341-вия километър. Там има десен завой, а от най-ниската част започва леко изкачване. Видимостта е около 200–250 метра до мястото на трагедията“, обясни той.

Към момента мъжът, причинил катастрофата, е бил задържан за срок до 72 часа. Очаква се прокуратурата да поиска постоянна мярка за задържането му, както и да предприеме действия по отнемане на свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

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