Политическа криза във Варна. Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно пълномощията на кмета Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор. Поводът - установени нарушения, свързани с отпуските му през миналата година, когато той беше задържан в ареста.

В среднощно обръщение във Фейсбук Коцев заяви, че решението е било предварително подготвено и е свързано с отказа му да подкрепи определени предложения, заложени в бюджета на общината. В обръщението си Коцев припомня, че е изтеглил от бюджета и от заема за инфраструктура две точки – за тунел под Морската градина, който води до крайбрежната алея, и за продажбата на три общински имота. Той обвини бизнесмена Даниел Славов – Дънката, че е оказал натиск върху членовете на комисията.