Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна реши на заседанието си тази вечер да бъдат прекратени пълномощията на Благомир Коцев като кмет на общината и анулира издаденото му удостоверение. Това съобщи председателят на ОИК Велин Жеков.

Решението е взето въз основа на сигнали, подадени до ОИК и свързани с отпуските на кмета през миналата година, когато той беше задържан в ареста. Жеков уточни, че в началото на заседанието е било решено сигналите по темата, подадени през 2025 и през настоящата 2026 година, да бъдат разделени. През миналата година те са два, а през тази – три.

По първите два сигнала процедурата е приключила и те са можели да бъдат разгледани по същество, допълни Жеков. По думите му пред комисията са били предложени два проекта за решение. Единият предвиждал да не се установява нарушение, но това предложение не събрало необходимото мнозинство при гласуването, посочи председателят на ОИК. Приет е вторият проект за решение, според който са установени нарушения по чл. 42, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и пълномощията на кмета се прекратяват.

Жеков уточни, че от 27-те членове на ОИК на заседанието са присъствали 26. Двадесет от тях са гласували „за“ решението, че има установени нарушения, а шестима – „против“. Подкрепа са дали представители на всички квоти на парламентарно представените сили в комисията, допълни Жеков.

Председателят на ОИК допълни, че решенията на комисията подлежат на предварително изпълнение. Той отказа да коментира дали това означава, че от утре Варна няма да има кмет. Какви са следващите процедурни стъпки след прекратяването на пълномощията на кмета е извън правомощията на комисията, подчерта Жеков.

Той допълни, че решението може да бъде обжалвано пред съда в 7-дневен срок от публикуването му.