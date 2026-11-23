Българската национална телевизия получи пет награди за чистота на българския език и висока езикова култура. Речта на журналистите оцениха студенти по Българска филология и техните преподаватели.

Традицията продължава вече 24 години: студенти по Българска филология анализират езика на журналистите. Сред наградените тази година са генералният директор на БНТ Милена Милотинова, водещият на "Панорама" Бойко Василев, водещите на "Денят започва" Христина Христова и Симеон Иванов и водещата на "По света и у нас" Аделина Радева.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Всички сме много щастливи, че Българската национална телевизия получи 5 награди от мониторинга на студенти и професори в Софийския университет от Катедрата по български език, което означава, че може би се стремим в огромна степен да опазваме българския език в ефир, да говорим правилно, да се стремим да подреждаме думите и изреченията по начин, по който те звучат дорбе."

Мониторинг на над 40 журналисти са направили студентите от Софийския университет. Основното, за което са следили, са отклоненията от езиковата норма.

проф. д-р Владислав Миланов, езиковед: "Съвсем нормално е езикът да се променя, както се променя обществото ни, както се променя човекът, когато израства, както се променя, когато човек чете повече книги, най-важно и за което всъщност правим това наше събитие, е свързано с отношението към езика и за нас е много важно, че БНТ е един от стълбовете на езиковата политика."

д-р Габриела Наплатанова, председател на СЕМ: "Значението на българския език е огромно, а медиите трябва да поддържат високия стандарт за неговата правилна употреба - писмена и говорима, и СЕМ има свои инициативи в тази посока. И се радвам, че българските медии откликват, защото вече има определено резултат и се наблюдават все по-малко грешки в изписване на теми и заглавия в телевизионните студиа."

Отговорността на медиите - всяка дума в ефир достига до хиляди зрители.

Бойко Василев, водещ на "Панорама": "Това е една от най-скъпите ми награди, защото ме награждават студенти, които много внимателно гледат телевизия. И това, което им казвам аз днес, е не само да бъдат умни, с език, но и да бъдат смели с език, защото езикът е смелост и всичко в него трябва да бъде казано докрай или да не бъде казвано никога."

Христина Христова, водещ на "Денят започва": "Невероятна отговорност е преди всичко, не само наградата, а съзнанието, че всеки ден говориш на толкова много хора. Чуйте как звучи: слънчево настроение, хубост, щастие, любов, казвайте ги по-често."

За журналистите в БНТ думите са сила и трябва да бъдат изпълнени със съдържание.