Мащабно спасително учение симулира тежка химическа авария край Видин. Как единната спасителна система реагира при инцидент с токсични вещества в близост до населено място, вижте в репортажа на Анжела Каменова и оператора Станислав Калинов.

Сценарият на учението разиграва тежка катастрофа на главен път край промишлена зона във Видин при усложнена метеорологична обстановка. Товарен автомобил се удря в паркирана автоцистерна, от която започва да изтича опасно вещество, а шофьорът е затиснат и пострадал. Първи след сигнала на телефон 112 на място пристигат пожарникарите.

Комисар Стилиян Пешев, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин: „Виждайки, че цистерната превозва опасен товар... Всяка една цистерна има така наречения код, който показва какъв е видът на опасния товар. Разбирайки, намирайки съответната таблица и узнавайки кода по справочника за опасни вещества, те определят какво е веществото, разбират, че то е силно канцерогенно и токсично.“

С мобилна метеостанция веднага се определя посоката на вятъра, за да се очертае безопасната зона. Докато част от екипите обезопасяват периметъра, други стигат до пострадалия водач. Пристигат линейка и полиция.

Комисар Стилиян Пешев, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин: „Поставят му предпазна маска с въздух под налягане, за да може той да диша, докато е в опасната зона... Екипът на Центъра за спешна медицинска помощ – те изчакват, докато нашите служители успеят да извадят съответно пострадалия водач, да премине през пункт за деконтаминация, за да бъде обезвреден, и чрез линейката да се транспортира в болницата.“

Заради сериозното разхерметизиране на цистерната на помощ е извикан специализиран екип от Монтана, който извършва тампониране на теча. Целта на тренировката е синхрон между институциите в реална среда.

Огнян Асенов, областен управител на Видин: „Натренироваността на съставните части на единната спасителна система е важно нещо... При настъпването на подобни произшествия трябва да се действа много бързо, адекватно, много сериозно и съставът трябва да е изключително подготвен, за да минимизираме щетите от подобни произшествия.“

Екипите във Видин вече имат опит с подобна реална ситуация. Преди години на пътя към границата със Сърбия се преобръща цистерна със сярна киселина.

Комисар Стилиян Пешев, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин: „Минавайки автоцистерна през град Брегово, съответно се обърна на един от завоите и се разхерметизира, и имахме разлив... Успяхме да предотвратим теч, без да има поражения по инфраструктурата и населението.“

Благодарение на бързата реакция тогава инцидентът се разминава без пострадали и без екологични последици – резултат, който спасителите тренират да постигат при всяка критична ситуация.

Автор: Анжела Каменова – БНР, Радио Видин