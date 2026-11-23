Баскетболният национал Константин Тошков изрази надежда, че България ще получи силна подкрепа от трибуните в предстоящото домакинство на Дания от втория етап на предквалификациите за Евробаскет 2029. Двубоят е в четвъртък (26 ноември) от 19:00 часа в столичната „Арена 8888“.

Гардът на Балкан Ботевград подчерта, че възможността националният отбор отново да играе в най-голямата зала в България е едновременно допълнителна мотивация и отговорност за баскетболистите.

"Със сигурност е отговорност и стимул за всеки от нас. Ще бъде още по-хубаво, ако успеем да напълним залата и да направим един истински хубав празник за българския баскетбол“, заяви Тошков.

Той разкри, че настроението в националния отбор е отлично още от първия ден на лагера.

"Настроението е супер. Отдавна не сме се събирали и не сме се виждали с някои от момчетата, така че всичко е наред“, сподели баскетболистът.

Тошков не скри вълнението си от възможността отново да бъде на терена заедно с Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър, които се очаква да се присъединят към националния отбор за срещата с Дания.

"Реално е малко като магия. Това е наистина голям шанс и съм много щастлив, че ще имам възможност още веднъж да споделя терена с тях. Дано сме здрави и да го направим в четвъртък“, коментира гардът.

Националът говори и за натрупания опит от участието на Балкан в европейските клубни турнири. Според него двубоите на международно ниво са му дали допълнително самочувствие, но тепърва предстои да разбере как това ще се отрази на представянето му с националната фланелка.

"Със сигурност има самочувствие. Все още не сме започнали същинската работа с националния отбор. Днес започваме, така че ще мога да кажа повече, след като мине лагерът“, обясни Тошков.

Баскетболистът не смята, че присъствието на водещи играчи от Евролигата и очакванията за победа създават допълнително напрежение в състава.

"Не мисля, че има някакво напрежение, дори и като очаквания. Това сме си ние, такива, каквито сме. Ще правим това, което можем, и се надявам да победим в четвъртък“, заяви той.

По отношение на съперника Тошков предупреди, че датчаните могат да се окажат неудобен противник, особено предвид факта, че ще играят като гости и няма да бъдат натоварени със същите очаквания.

"Може би Дания е малко неудобен съперник. Те идват с желанието да победят и няма какво да губят. Ние сме домакините и по-скоро от нас ще се очаква добро представяне“, коментира националът.

В края на интервюто Константин Тошков отправи и директен призив към привържениците, които все още се колебаят дали да посетят срещата.

"Да не се чудят. Просто да си вземат билет и да дойдат да ни подкрепят“, завърши баскетболистът на Балкан.

Цялото интервю гледайте във видеото!