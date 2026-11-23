Селекционерът на мъжкия национален отбор по баскетбол Любомир Минчев заяви, че България няма право да подценява Дания в предстоящия двубой от втория етап на предквалификациите за Евробаскет 2029. Срещата ще се проведе в четвъртък (26 ноември) от 19:00 часа в столичната "Арена София“.

Преди първата тренировка на националите в зала "Триадица“ специалистът подчерта, че основната цел е победата, с която българският тим да съхрани предимството си в групата.

"Никога не подценявам противника, а момчетата са достатъчно опитни, за да подценяваме който и да било. Нормално е да подходим абсолютно сериозно към всеки противник“, заяви Минчев.

Наставникът обърна специално внимание на неизвестните около играта на Дания, след като съперникът е направил треньорска промяна.

"Имат нов треньор. Това е най-лошото, защото нямаме дори и бегла представа как са играли, откакто е дошъл. Всеки треньор има различен начин на игра. Спокойствие няма. Основната задача е да победим и да си запазим предимството пред останалите отбори“, обясни националният селекционер.

Минчев изрази задоволство от състоянието и мотивацията на баскетболистите, които вече са се присъединили към лагера.

"Имаме три дни да се готвим за мача. За присъстващите играчи мога да кажа, че всички са здрави. Това е хубавото. Всеки е дошъл с желание, което е второто положително нещо“, коментира той.

Една от основните теми преди срещата е очакваното пристигане на Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър. Двамата имат ангажимент с Олимпиакос срещу Апоел в Евролигата в сряда вечер, след което трябва да отпътуват за София.

"Надяваме се всичко да бъде положително. Очакваме да свърши мачът с Апоел, след което да пътуват за София“, заяви Минчев.

Той призна, че натрупаната умора може да се окаже фактор, но увери, че решенията за игровото време на двамата ще бъдат вземани според развитието на срещата.

"Ясно е, че ще има някаква умора, но важното за мен е да са здрави. Желание имат и това е най-важното. За умората ще гледаме в хода на мача как да реагираме“, допълни специалистът.

Минчев разкри още, че не се е налагало да убеждава Везенков и Милър-Макинтайър да се включат в националния отбор, след като е разговарял с тях преди около две седмици.

Селекционерът отправи и послание към българските привърженици, като изрази надежда за сериозна подкрепа от трибуните.

"Не знам дали ще бъде пълна залата, но се надявам. Все пак най-добрият баскетболист в Европа е българин“, каза той по адрес на Александър Везенков.

Любомир Минчев коментира и участието на шампиона Балкан в турнира Еврокъп, като го определи като важна стъпка за развитието на българския баскетбол.