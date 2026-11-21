България отново ще бъде домакин на голям международен баскетболен форум при подрастващите. Самоков ще приеме европейското първенство за девойки до 16 години в дивизия А, което ще се проведе от 13 до 21 август 2027 година.

Новината беше обявена от Българската федерация по баскетбол, след като страната ни получи доверието на Международната федерация по баскетбол (ФИБА) да организира престижната надпревара.

Домакинството ще даде възможност на българския национален отбор за девойки до 16 години да премери сили с водещите европейски състави в тази възрастова група пред родна публика.

Освен шампионата в Самоков, през следващата година предстоят още пет европейски първенства с участието на българските национални отбори при подрастващите.

Националният тим за девойки до 20 години ще участва в първенството на Стария континент в дивизия В, което ще се проведе от 3 до 11 юли в румънския град Тулча.

Девойките до 18 години също ще се състезават в дивизия В. Техният шампионат е насрочен за периода от 30 юли до 8 август, като страната домакин все още предстои да бъде определена.

При младежите до 20 години България ще участва в европейското първенство в дивизия В, което ще се състои от 9 до 18 юли в Баку, Азербайджан.

Националният отбор за юноши до 18 години ще играе в португалския град Матозиньош, където от 23 юли до 1 август ще се проведе шампионатът в дивизия В.

Момчетата до 16 години също ще се борят за добро представяне във втората по сила европейска дивизия. Техният турнир ще се състои от 5 до 14 август в Братислава, Словакия.