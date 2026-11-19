За мен няма по-голяма чест и по-голяма гордост от това да играя за България. инаги съм го правел с цялото си сърце и с всички сили и възможности, които имам. Понякога е било достатъчно да побеждаваме, друг

път – не. Истината е, че каквото и да направя, аз не бих могъл да успея сам. Успявам, защото имам до себе си своите съотборници в националния отбор, защото имам и подкрепата на треньорите, на целия ни щаб, но не на последно място – подкрепата и обичта на хората. Това каза най-добрият баскетболист в Европа Александър Везенков дни преди мача с Дания от евроквалификациите.

Везенков отправи специално послание към българската публика броени дни преди националния отбор да се завърне след 12-годишно прекъсване в София, за да изиграе официален мач. На 26 ноември, от 19:00 часа в "Арена София", Везенков ще поведе националния ни тим в евроквалификация срещу Дания.