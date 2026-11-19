Александър Везенков продължава да крачи към историята в Еволигата с екипа на Олимпиакос. Селекцията на Йоргос Барцокас оцеля в трилър срещу Макаби Тел Авив с 97:95 след продължение, а българинът изнесе мастърклас. Крилото завоюва приза за MVP на 12-ия кръг в турнира на богатите, като заслужи подобно признание за 19-ти път. По този начин българският национал вече дели класацията с Шейн Ларкин от Фенербахче, който също има 19 награди в това отношение.

When the moment calls, Sasha answers! MVP of the Round I @VisitAbuDhabi https://t.co/MPt7Qm1MZa — EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2026

31-годишният баскетболист, който отдавна се бетонира в стартовата петица на гръцкия специалист, блесна с извънземно представяне и с изумителен от центъра, с който отчая израелците в редовното време. 206-сантиметровият стрелец продължи с наказателната си акция и в допълнителните 5 минути, в които „червено-белите“ сътвориха късен обрат и си тръгнаха с победата от Лимасол. Логично Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година поведе листата на реализаторите и остана на крачка от дабъл-дабъл. Роденият в Никозия играч се прибра в съблекалнята с фамозните 37 точки, допълнени от 9 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за почти 40 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той на бе 6/9 от средна дистанция, 6/10 отвъд дъгата и 7/8 от линията за изпълнение на наказателни удари, а всичко това му донесе внушителния коефициент на полезно действие от 41.

Синът на Сашо Везенков не спря дотук, тъй като влезе и в Топ 10 при топреализаторите за всички времена в Най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Лидерът на гърците вече се намирана десетото място с 3939 точки, изпреварвайки друг играч на „фенерите“ – Уил Клайбърн.

За суперзвездата на българския баскетбол това е втори приз за най-полезен играч от началото на сезона в Евролигата, след като бе над всички и в шестия кръг. Везенков е лидер при най-полезните с КПД от 24.7, а при реализаторите е на второто място. Срещу името му личат средни показатели от 20.7 точки, 6.1 борби и 1.0 асистенция за 12 мача.