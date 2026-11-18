Привърженици на Олимпиакос изобразиха Александър Везенков като светец с помощта на изкуствен интелект след впечатляващото му представяне при победата с 97:95 над Макаби Тел Авив в Евролигата. Двубоят се проведе в кипърския град Лимасол, а българският национал се превърна в главен герой с решаваща тройка от центъра на игрището.

Генерираното изображение, което бързо набира популярност сред феновете на гръцкия клуб в социалните мрежи, пресъздава паметния момент в стила на източноправославната църковна живопис. Везенков и неговите съотборници са представени с ореоли над главите, а над сцената стои надпис на гръцки език, който в превод означава "Свети Александър Бомбардировач“.

Повод за необичайното признание стана невероятният кош на българина от центъра на терена със сирената за края на редовното време. С попадението си Везенков изравни резултата до 82:82 и изпрати срещата в продължение, в което Олимпиакос успя да стигне до крайния успех.

Българският баскетболист завърши двубоя с впечатляващите 37 точки и девет борби, като имаше основна заслуга за победата на гръцкия тим.

След срещата Везенков коментира решаващото си изпълнение, като призна, че е имал късмет при стрелбата от центъра. Независимо от скромната му оценка, изпълнението предизвика бурни реакции сред привържениците на Олимпиакос, които намериха оригинален начин да отдадат признание на българската звезда.