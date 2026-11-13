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Реал Мадрид срази Цървена звезда в Евролигата

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Спорт
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Испанците се изкачиха до петото място в турнриа на богатите.

Реал Мадрид срази Цървена звезда в Евролигата
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Реал Мадрид победаи срещу Цървена звезда със 105:84 в домакинство от 11-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже. След трудния старт на кампанията и трите поредни поражения, "Кралският клуб" има седем успеха от последните осем мача и се изкачи на петото място в класирането с баланс 7:4, докато сръбският тим е шести със същия баланс, но с по-лоша точкова разлика.

Испанският отбор започна срещата със силна откриваща част, спечелена с 38:20. Това е и най-високото точково постижение в отделна четвъртина в двубой от Евролигата от началото на сезона. Реал вкара 9 от 9 опита от близка дистанция и записа 11 борби срещу само една на противника в първите 10 минути. Във втората част Звезда влезе в серия от 19:2 точки и изглеждаше сякаш ще се върне в мача, но след полувремето Реал отново наложи доминацията си и поведе с 25 точки.

Тимоти Луваву-Кабаро поведе домакините с 22 точки, Габриеле Просида добави 19, а Ник Смит допринесе с 13. Най-добър от сръбския състав беше Тайсън Картър с 18 точки, а Джордан Нвора реализира 12.

Макаби Тел Авив надигра Апоел Тел Авив с 80:73 в дерби, играно в Белград. Символичните домакини натрупаха двуцифрен аванс при 41:33 още на полувремето, а след почивката Апоел беше по-силният тим и поведе след серия от 17:4 точки. Макаби обаче отвърна с поредици от 11:0 в третия и 11:2 в четвъртия период, за да си осигури победата.

Бонзи Колсън и Джими Кларк вкараха по 14 точки за Макаби, а Ям Мадар добави 10 точки и 7 асистенции. Василие Мицич бе най-резултатен за Апоел с 14 точки, но също така допусна 6 грешки.

В останалите срещи от вечерта Валенсия надделя над Байерн Мюнхен със 102:87 като домакин, Жалгирис спечели гостуването си срещу Олимпия Милано с 86:83

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#Евролига 2026/2027 #БК Реал Мадрид #БК Цървена звезда

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