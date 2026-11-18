Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас засипа с похвали Александър Везенков след победата с 97:95 с продължение срещу Макаби Тел Авив в среща от 12-ия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Специалистът посочи българина за водещ играч на континента.

Олимпиакос стигна до продължението след тройка на Везенков почти от центъра със сирената на редовното време за 82:82, а в добавените пет минути победния кош реализира Кори Джоузеф. Националът на България записа едно от най-впечатляващите индивидуални представяния от началото на сезона, приключвайки срещата с 37 точки и 9 борби.

„През първата част водехме с двуцифрена разлика, но съкратеният ни състав с четирима липсващи играчи и тежките мачове в местния шампионат отнемат от енергията на основните ни фигури. Направихме немалко грешки и допуснахме съперникът да овладее 18 борби под нашия кош, като 13 от тях бяха в последната четвърт и в продължението. Това беше възлов фактор, заедно с още няколко ситуации извън невероятния изстрел на Везенков", коментира специалистът.

"Трябва открито да заявим, че имаме най-добрия баскетболист в Европа и в Евролигата – състезател, който нееднократно е завоювал приза за най-полезен играч. Саша Везенков отново доказа на паркета защо всички го определят за номер едно на континента“, заяви Барцокас.



