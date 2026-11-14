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ЗАПАЗЕНИ

Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък

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Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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През нощта валежите и в югоизточните части ще отслабват и спират. Вятърът в повечето райони също ще отслабне, а на места, главно в Дунавската равнина, след полунощ ще има намалена видимост и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 0° и 7°, в София - около 1°, а максималните ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 8°. Утре до обяд видимостта ще се подобри. След временно намаление на облачността, след обяд отново от запад ще се заоблачи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток.

И по Черноморието ще бъде облачно, с умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат от 11° до 13°.

С повече облаци ще бъде и в планините. В ниските части ще духа умерен вятър от юг-югозапад, а по високите – временно силен от запад.

Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 3° на Алеко, до 6° в Боровец. Смолян и Банско - около 7°.

Облачно и с валежи от дъжд ще бъде в Западна Европа и над Пиринеите.

На много места валежите ще бъдат интензивни, придружени от гръмотевици. Снеговалежи се очакват в Северна Европа. Дъждовно и с гръмотевични бури ще бъде и в Италия, където на места валежите ще са интензивни.

Облачно, а в равнините и мъгливо ще бъде времето почти навсякъде на Балканите. В следобедите часове валежи от дъжд, ще започнат по адриатическото крайбрежие.

И у нас, в понеделник ще се задържи облачно, а в равнините и мъгливо. На места в Западна България ще превали.

През нощта срещу вторник, валежи от дъжд ще има в много райони от страната, но още сутринта бързо ще спрат. Облачността временно ще намалее, вятърът ще се усили, а температурите ще се повишават, по-съществено максималниите. В сряда и четвъртък ще остане ветровито, с повече облаци и слаби превалявания на отделни места. Дневните температури още ще се повишат и в някои райони ще бъдат около и над 20°.

#над 20° #захлаждане #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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