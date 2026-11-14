БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как...
Чете се за: 14:15 мин.
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“...
Чете се за: 01:35 мин.
Следователят за катастрофата на „Тракия“:...
Чете се за: 04:05 мин.
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за...
Чете се за: 10:52 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петър Хубчев: Прекалено малко тренираме, за да се мерим с големите сили

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Футбол
Запази

Според него интензитетът на тренировки не е достатъчен, за да се мерим с големите сили в европейския футбол.

петър хубчев прекалено тренираме мерим големите сили
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Липсата на достатъчно българи в ЦСКА и Левски е сред причините за бледия облик на националния ни отбор. Това мнение изрази Петър Хубчев в ексклузивно интервю за БНТ.

"Винаги се казваше през годините, когато имаме силен ЦСКА и силен Левски, ще имаме и силен национален отбор. С колко българи сме играли последното дерби? ЦСК започна с един. Левски с двама или трима. Какво общо има това с националния отбор", пита Хубчев.

Според него интензитетът на тренировки не е достатъчен, за да се мерим с големите сили в европейския футбол.

"Основното нещо, което твърдо съм убеден е дозирането на товарванията. Прекалено малко тренираме, прекалено малко натоварвания постигаме, за да се мерим с големи сили, каквито са Германия, Франция, Испания. Тяк даже ни трябва и да ги споменаваме. Мъри Стоилов викаше на времето, да свием ушите, да наведем главите и да тренираме", добави той.

Цялото интервю с Петър Хупчев гледайте в предаването "Арена спорт" в неделя от 12:30 часа пряко по БНТ 1 и ТУК.

Вижте целия обект във видеото.

#Петър Хубчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
1
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
2
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде много с опозицията, а не с проблемите и решенията
3
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде...
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да има няколко обвиняеми, но и разследването може да приключи без нито един
4
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да...
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“
5
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на...
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
6
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
6
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...

Още от: Български футбол

Петър Хубчев, Дончо Донев и Борислава Христова в „Арена спорт“
Петър Хубчев, Дончо Донев и Борислава Христова в „Арена спорт“
Кирил Десподов се завърна след близо осем месеца с асистенция при победа на ПАОК Кирил Десподов се завърна след близо осем месеца с асистенция при победа на ПАОК
Чете се за: 02:12 мин.
Тодор Янчев: Латвия ни провокираше през целия мач, съдиите позволиха груба игра Тодор Янчев: Латвия ни провокираше през целия мач, съдиите позволиха груба игра
Чете се за: 03:05 мин.
България U19 измъкна равенство срещу Латвия и запази първото място в групата България U19 измъкна равенство срещу Латвия и запази първото място в групата
Чете се за: 02:25 мин.
Защитник на ЦСКА предложи брак на любимата си пред Фонтана ди Треви в Рим Защитник на ЦСКА предложи брак на любимата си пред Фонтана ди Треви в Рим
Чете се за: 01:10 мин.
Юрген Хен преди мача с България: Ще се борим у дома и няма да променяме стила си Юрген Хен преди мача с България: Ще се борим у дома и няма да променяме стила си
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да изглеждат, за да имат ефект За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да изглеждат, за да имат ефект
Чете се за: 14:15 мин.
Общество
Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА връчи наградата на победителката Кармел Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА връчи наградата на победителката Кармел
Чете се за: 03:42 мин.
Азия
Нови протести и сблъсъци с полицията в Париж Нови протести и сблъсъци с полицията в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване...
Чете се за: 11:22 мин.
У нас
Политически реакции след промяната на кредитния рейтинг на страната...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ