Петър Хубчев: Прекалено малко тренираме, за да се мерим с големите сили

Липсата на достатъчно българи в ЦСКА и Левски е сред причините за бледия облик на националния ни отбор. Това мнение изрази Петър Хубчев в ексклузивно интервю за БНТ.

"Винаги се казваше през годините, когато имаме силен ЦСКА и силен Левски, ще имаме и силен национален отбор. С колко българи сме играли последното дерби? ЦСК започна с един. Левски с двама или трима. Какво общо има това с националния отбор", пита Хубчев.

Според него интензитетът на тренировки не е достатъчен, за да се мерим с големите сили в европейския футбол.

"Основното нещо, което твърдо съм убеден е дозирането на товарванията. Прекалено малко тренираме, прекалено малко натоварвания постигаме, за да се мерим с големи сили, каквито са Германия, Франция, Испания. Тяк даже ни трябва и да ги споменаваме. Мъри Стоилов викаше на времето, да свием ушите, да наведем главите и да тренираме", добави той.

Цялото интервю с Петър Хупчев гледайте в предаването "Арена спорт" в неделя от 12:30 часа пряко по БНТ 1 и ТУК.

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