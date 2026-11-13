Петър Хубчев, Дончо Донев и Борислава Христова в „Арена спорт“

Гледайте „Арена спорт“ в неделя от 12:30 по БНТ 1.
Тази неделя в „Арена спорт“ ще видите:
Пореден ден за футболните национали в Лигата на нациите. Представянето на тима коментираме с Дончо Донев.
Ексклузивно: Петър Хубчев, как един от най-успешните ни треньори гледа на футбола като фен.
Капитанът на женския ни национален отбор по баскетбол Борислава Христова за шансовете на „лъвиците“ да бъдат на Евробаскет 2027.
Новият сезон в ски скока пред Владимир Зографски.
Гледайте „Арена спорт“ в неделя, 15 ноември от 12:30 по БНТ 1 и онлайн на нашия сайт!