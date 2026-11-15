БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борисов с коментар за кредитния рейтинг на страната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов коментира оценката на “Standart and Poor's“ за кредитния рейтинг на страната ни. Според него наближава моментът, в който икономиката ще прегрее и отправи критики към управляващите.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Един реотан го нажежаваш, нажежаваш и накрая знаете изходът. Това ще се случи и с икономиката и дълговата спирала ще е ужасна и тогава ГЕРБ като алтернатива трябва да се справи. През този период 2013-2021 година, когато основно управляваше ГЕРБ имаме не сега както е двоен дефицит, а двоен излишък.“

#страната #кредитен рейтинг #Бойко Борисов #ГЕРБ

Последвайте ни

ТОП 24

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
1
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
2
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
3
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия
5
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е...
"Изядоха 300 килограма от зелето ми": 1000 безстопанствени крави тормозят жителите на Крива Паланка
6
"Изядоха 300 килограма от зелето ми": 1000...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
6
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...

Още от: Политика

Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да е
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да е
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова
Чете се за: 06:52 мин.
Политически реакции след промяната на кредитния рейтинг на страната (ОБЗОР) Политически реакции след промяната на кредитния рейтинг на страната (ОБЗОР)
Чете се за: 03:05 мин.
Иван Янев, "Прогресивна България": 35 000 души в пенсионна възраст са лични асистенти, всички осигуровки се внасят, а това е двойно плащане Иван Янев, "Прогресивна България": 35 000 души в пенсионна възраст са лични асистенти, всички осигуровки се внасят, а това е двойно плащане
Чете се за: 07:17 мин.
Николай Денков след оценката на „Стандард енд Пуърс“: Когато вземаш грешните икономически решения, естествено гониш инвеститорите Николай Денков след оценката на „Стандард енд Пуърс“: Когато вземаш грешните икономически решения, естествено гониш инвеститорите
Чете се за: 08:10 мин.
Димо Дренчев, "Възраждане": Не може да взимаме 50 млн. евро от личните асистенти, а да даваме над 1 млрд. за зенитно-ракетни установки Димо Дренчев, "Възраждане": Не може да взимаме 50 млн. евро от личните асистенти, а да даваме над 1 млрд. за зенитно-ракетни установки
Чете се за: 05:57 мин.

Водещи новини

14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в Добричко (СНИМКИ)
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Луксозен автомобил самокатастрофира във Варна (СНИМКИ) Луксозен автомобил самокатастрофира във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
В ход е подготовка за нова среща САЩ-Украйна-Русия В ход е подготовка за нова среща САЩ-Украйна-Русия
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Иран атакува с дронове американски бази в Бахрейн, обявена е въздушна тревога Иран атакува с дронове американски бази в Бахрейн, обявена е въздушна тревога
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Сдружение „Ангели на пътя“ с открит урок за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Днес е денят за възпоменание на жертвите при катастрофи
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Безпрецедентен пробив: „Спейсекс“ успя да улови горната...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ