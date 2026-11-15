Борисов с коментар за кредитния рейтинг на страната

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов коментира оценката на “Standart and Poor's“ за кредитния рейтинг на страната ни. Според него наближава моментът, в който икономиката ще прегрее и отправи критики към управляващите.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Един реотан го нажежаваш, нажежаваш и накрая знаете изходът. Това ще се случи и с икономиката и дълговата спирала ще е ужасна и тогава ГЕРБ като алтернатива трябва да се справи. През този период 2013-2021 година, когато основно управляваше ГЕРБ имаме не сега както е двоен дефицит, а двоен излишък.“