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Луксозен автомобил самокатастрофира във Варна (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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Чете се за: 00:55 мин.
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25-годишният шофьор е с опасност за живота

Снимка: БНТ
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Зрелищна катастрофа във Варна. Мощен луксозен автомобил е самокатастрофирал, а водачът е с опасност за живота.

Инцидентът е станал снощи около 23.00 часа на булеварда, който върви успоредно на Морската градина във Варна. Водачът се е движил с висока скорост и това се вижда от любителските кадри, качени в социалните мрежи. По неустановени причини той губи контрол над колата, блъска се първо в дърво, след това в стълб на уличното осветление, разцепва се и предната част пада в пешеходния подлез.

Снимки: БНТ, Нивелина Няголова

Вследствие на удара двигателят на колата избухва в пламъци, а водачът е с опасност за живота. Той е на 25 години и е настанен в реанимация с множество фрактури.

#самокатастрофира #луксозен автомобил #Варна

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