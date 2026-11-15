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14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в Добричко (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
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годишно момче сред тримата загинали тежката катастрофа добричко снимки
Снимка: БНТ
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Тежка катастрофа отне живота на трима младежи в Добричко. Тя е станала късно снощи в условията на гъста мъгла и слаба видимост по пътя Добрич – Балчик, между селата Попгригорово и Безводица. Загиналите са едно момче на 14 и две на 19 години. По пътя няма хоризонтална маркировка, тъй като е рехабилитиран наскоро.

Според първоначалните данни на разследващите автомобилът, в който са пътували младежите, се е разцепил на три части след два последователни удара в крайпътни дървета. Най-вероятно не са успели да вземат завоя, въпреки светлоотразителните колчета.

Две от момчетата са загинали на място, а третото – в добричката болница. Очакваме официално изявление по случая от началника на „Пътна полиция“ – Добрич, главен инспектор Георги Любомиров.

Снимки: БНТ, Надежда Карапанчева

#14-годишно момче #катастрофа #загинали

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