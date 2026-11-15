БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Очаква се пълно възстановяване на въздушния трафик в САЩ

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

До часове въздушният трафик в Съединените щати ще влезе в график, заявиха от федералната асоциация за авиацията.

Хиляди полети бяха отменени или забавени, заради безпрецедентно затваряне на въздушното пространство в страната. То продължи близо 5 часа и беше първото от 25 години. Според американският транспортен министър Шон Дъфи, причините за срива е ново медно окабеляване на авиационната инфраструктура. Властите отново подчертаха, че не става дума за кибератака, и че в нито един момент не е имало заплаха за обществото.

#въздушния трафик #пълно възстановяване #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
1
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
2
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
3
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде много с опозицията, а не с проблемите и решенията
4
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде...
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
5
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да има няколко обвиняеми, но и разследването може да приключи без нито един
6
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
6
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...

Още от: САЩ и Канада

Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността на Украйна и Европа
Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността на Украйна и Европа
Хиляди отменени полети и изнервени пътници: Какви са причините за блокадата в авиацията в САЩ? Хиляди отменени полети и изнервени пътници: Какви са причините за блокадата в авиацията в САЩ?
Чете се за: 03:32 мин.
Вашингтон и Москва потвърдиха: Путин, Тръмп и Си Дзинпин ще се срещнат в четвъртък в Китай Вашингтон и Москва потвърдиха: Путин, Тръмп и Си Дзинпин ще се срещнат в четвъртък в Китай
Чете се за: 00:47 мин.
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия
11483
Чете се за: 03:35 мин.
САЩ отвориха въздушното си пространство, но близо 10 000 полета са отложени САЩ отвориха въздушното си пространство, но близо 10 000 полета са отложени
Чете се за: 03:30 мин.
Чудото на Мисисипи - няма жертви след удар между два кораба Чудото на Мисисипи - няма жертви след удар между два кораба
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Трима души загинаха, а един беше ранен, при катастрофа по пътя Добрич - Балчик
Трима души загинаха, а един беше ранен, при катастрофа по пътя...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Днес е денят за възпоменание на жертвите при катастрофи Днес е денят за възпоменание на жертвите при катастрофи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
В Италия протестират срещу високите цени на живота В Италия протестират срещу високите цени на живота
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността на Украйна и Европа Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността на Украйна и Европа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Очаква се пълно възстановяване на въздушния трафик в САЩ
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да...
Чете се за: 14:15 мин.
Общество
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ