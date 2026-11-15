Очаква се пълно възстановяване на въздушния трафик в САЩ

До часове въздушният трафик в Съединените щати ще влезе в график, заявиха от федералната асоциация за авиацията.

Хиляди полети бяха отменени или забавени, заради безпрецедентно затваряне на въздушното пространство в страната. То продължи близо 5 часа и беше първото от 25 години. Според американският транспортен министър Шон Дъфи, причините за срива е ново медно окабеляване на авиационната инфраструктура. Властите отново подчертаха, че не става дума за кибератака, и че в нито един момент не е имало заплаха за обществото.