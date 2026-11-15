В Италия протестират срещу високите цени на живота

Европейското недоволство продължава. След Франция протести срещу високите цени на живота организираха и студенти в Италия.

По време не шествие в Торино група младежи се отдели от основната демонстрация и влезе в голям магазин, но до напрежение не се стигна. Протестиращи недоволстваха с думите: „Вместо за компенсации за хората, парите се харчат за военни цели". Освен в Торино, шествия срещу високите цени имаше в още няколко италиански градове. Организаторите съобщават, че протестите ще продължават, докато няма адекватни мерки от страна на управляващите. В Триест протестираха срещу заповед на местната власт, която ограничава доброволческата дейност на публични места.