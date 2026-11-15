БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В Италия протестират срещу високите цени на живота

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Европейското недоволство продължава. След Франция протести срещу високите цени на живота организираха и студенти в Италия.

По време не шествие в Торино група младежи се отдели от основната демонстрация и влезе в голям магазин, но до напрежение не се стигна. Протестиращи недоволстваха с думите: „Вместо за компенсации за хората, парите се харчат за военни цели". Освен в Торино, шествия срещу високите цени имаше в още няколко италиански градове. Организаторите съобщават, че протестите ще продължават, докато няма адекватни мерки от страна на управляващите. В Триест протестираха срещу заповед на местната власт, която ограничава доброволческата дейност на публични места.

#високи цени #Италия #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
1
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
2
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
3
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде много с опозицията, а не с проблемите и решенията
4
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде...
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
5
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да има няколко обвиняеми, но и разследването може да приключи без нито един
6
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
6
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...

Още от: Европа

Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността на Украйна и Европа
Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността на Украйна и Европа
Нови протести и сблъсъци с полицията в Париж Нови протести и сблъсъци с полицията в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция
Чете се за: 11:22 мин.
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия
11375
Чете се за: 03:35 мин.
Заровени пари и корупционен скандал – откриха 15 млн. евро в гори и плевни около Будапеща Заровени пари и корупционен скандал – откриха 15 млн. евро в гори и плевни около Будапеща
Чете се за: 01:02 мин.
Италия глобява "Мета" с €805 млн. заради използване на снимки на потребители Италия глобява "Мета" с €805 млн. заради използване на снимки на потребители
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Трима души загинаха, а един беше ранен, при катастрофа по пътя Добрич - Балчик
Трима души загинаха, а един беше ранен, при катастрофа по пътя...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Днес е денят за възпоменание на жертвите при катастрофи Днес е денят за възпоменание на жертвите при катастрофи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
В Италия протестират срещу високите цени на живота В Италия протестират срещу високите цени на живота
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността на Украйна и Европа Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността на Украйна и Европа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Очаква се пълно възстановяване на въздушния трафик в САЩ
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да...
Чете се за: 14:15 мин.
Общество
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ