Сами Лий: Беше много трудно да се играе срещу ЦСКА през 80-те години

Фен среща в София събра десетки фенове на Ливърпул и някои от легендите на клуба от близкото и далечното минало. У нас дойде и носителят на два трофея от КЕШ Сами Лий, който говори пред БНТ.

Срещата премина в дискусии, спомени за миналото и песни на любимия отбор. Феновете на Ливърпул успяха да поговорят с бившите играчи Грегори Винял, Стив Макман, Стивън Райт и Сами Лий. Последният е играл над 200 мача за отбора, като е спечелил два пъти КЕШ и пет пъти шампионската титла на Англия.

Сами Лий даде специално интервю за БНТ, в което говори за българския футбол и каза кой е любимият му отбор у нас.

"Бих казал ЦСКА. Беше много трудно да се играе срещу тях през 80-те. Те бяха страхотен и сплотен отбор. ЦСКА е голям клуб, подобно на Ливърпул и се радвам, че сега съм в България, в техния град", сподели той.

Големият халф Лий се върна към златната ера на Ливърпул през 70-те и 80-те с треньорите Бил Шенкли и Боб Пейсли, даде съвет на младите играчи у нас и говори за значението на Ливърпул в своят живот.

Цялото интервю с него може да гледате утре в предаването "Арена спорт" след 12:30 часа по БНТ 1.

Вижте обекта във видеото.