Димитър Михайлов е първият кандидат за нов председател на Българската федерация по олимпийско таекуондо. След смъртта на Слави Бинев, Управителният съвет на централата трябва да определи дата за извънредно Общо събрание. По думите на Михайлов е обсъждано, то да се проведе на 12 декември.

Михайлов разкри, че за момента няма представа какво е финансовото състояние на федерацията, но очерта приоритетите си като кандидат за поста.

"Постигнахме много в последните години. Резултатите са факт, но ние трябва да продължим. Аз вярвам, че с добър екип, ясни правила и прозрачност на управлението ние ще успеем да продължим пътя, по който стартирахме преди доста години и дори да го надградим", заяви той.

Според него бъдещето на българското таекуондо е светло.

"В момента имаме изключително силен мъжки и женски национален отбор със седем атлети, които се намират доста високо в олимпийската и световна ранклиста. Тези момчета и момичета имат реални шансове да спечелят квота директно чрез ранклиста", добави Михайлов.

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