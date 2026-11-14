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Тежестта на ипотеката във Варна е дори по-голяма, отколкото в София?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петя Иванова
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Икономика
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Все повече семейства във Варна поемат дългосрочни ипотечни кредити, за да се сдобият със собствено жилище. Анализите сочат, че тежестта на ипотеката във Варна е дори по-голяма, отколкото в София, въпреки по-ниските цени на имотите. Как варненци се справят със заемите си на фона на растящите разходи за живот?

Да имаш собствен дом, в който да отгледаш децата си. Това е желанието и на Александър Михайлов. Избира апартамент от 100 квадратни метра, а за покупката тегли ипотечен кредит. Младият мъж е наясно, че решението ще определя семейните му разходи години напред.

Александър Михайлов: „Месечната вноска възлиза някъде на около 800–1000 евро, което е близо 50% от дохода ми. По принцип моят доход е сравнително добър... Затова смятам, че няма да имам проблеми. Но за много хора предполагам, че ще бъде непосилно.“

Данните сочат, че ипотечната вноска във Варна поглъща над 36 на сто от средната брутна заплата за града. А това означава, че при жилище от 80 квадрата, след кредита, данъците и осигуровките, остават едва 560 евро за живот. В София тежестта е с 4 процента по-ниска заради по-високите доходи, въпреки по-скъпите имоти. Допълнителен риск носи и потребителският кредит, с който някои купувачи осигуряват първоначалната вноска.

Владимир Манов, брокер на имоти: „Наближавайки границата от 50%, стават рискови. Хората при оставане без работа влизат в рискова група – да не могат да си покриват вноските към банката.“

А когато семейството разчита на две заплати, за да изплаща ипотеката, загубата на едната може да постави под въпрос изплащането на кредита.

Александър Михайлов: „Винаги го има този риск. Като цяло затова са и застраховките около имота, лични застраховки и така нататък, които ние имаме и двамата.“

И тъй като лихвите по жилищните кредити остават ниски, клиентите не се отказват да купуват имоти.

Владимир Манов, брокер на имоти: „Тази година надвърлихме около 60%, т.е. отиваме към две трети от сделките да се осъществяват с ипотечни кредити, което само по себе си доказва, че българинът желае да избегне инфлацията чрез плащането на по-ниските лихви.“

Александър Михайлов: „Част от културата ни е да притежаваме собствен дом. Има хора, които биха се лишавали, за да могат да притежават собствен дом.“

Но докато цените на имотите и разходите за живот растат, остава въпросът дали след месечната вноска семействата ще имат достатъчно средства за ежедневните нужди и непредвидените разходи.

#тежест #ипотека #кредит #Варна #новини в Метрото

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