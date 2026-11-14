Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция

Иновативно проучване във Франция дава надежда за лечението на едно от най-коварните заболявания – рака на панкреаса. В края на април учените от Университетската болница в Гренобъл имплантират в тумора миниатюрни пръчици от радиоактивния елемент радий.

Металът позволява локално облъчване на карцинома, което спира неговото развитие. Благодарение на друго френско изследване е селектирано и специално антитяло, което се свързва с клетките на раковото образувание и ги прави видими за организма. По този начин карциноми, които не са били подходящи за операция, могат да бъдат премахнати и така пациентите да получат нов шанс. Все още обаче не са напълно ясни причините за заболяването, което засяга все повече хора.

Панкреасът е жлезата в човешкото тяло, която отговаря за производството на инсулин и други ензими, нужни за храносмилането. Онкологичните заболявания на панкреаса са се доказали като едни от най-опасните. Едва около 10% от хората с такава диагноза преживяват повече от 5 години.

Проф. Ивелин Такоров: „В нашата страна няма много точна статистика, но средно около 1000 души годишно заболяват от карцином на панкреаса. Около 300 от тях са в стадий, който подлежи на радикално лечение. Морталитетът е около 700 души на година.“

Проф. Ивелин Такоров от Военномедицинската академия в София е сред водещите специалисти при лечението на тумори на панкреаса у нас. Според него невъзможната диагностика в ранен етап от развитието на раковото образувание прави статистиката толкова фатална.

проф. Ивелин Такоров: „Всички онкологични заболявания са трудно откриваеми от имунната система на организма, защото клетките са 99,99 процента идентични с нормалните клетки на човешкото тяло. Той е особено, така бих казал, със злокачествено протичане, защото в голяма част от случаите изявата на какъвто и да е симптом вече граничи с много напреднал, в различни случаи и вече метастазирал рак на панкреаса. Основният симптом, който алармира при тези пациенти, е обичайно пожълтяването. Ако туморът започне да расте в близост до жлъчния канал, съответно той се манифестира с това пожълтяване в по-ранен стадий от неговото развитие. Ако говорим за туморите в опашката на панкреаса, които имат същата хистологична морфология, при тях най-често първият симптом е болка и той вече граничи с тумори от порядъка на 10–12 см. Много често метастазирали в черния дроб.“

При такъв обем на тумора той не подлежи на операция, защото в близост до него са разположени важни кръвоносни съдове.

проф. Ивелин Такоров: „На този етап от развитието на науката все още хирургията е единствената методика, която дава шанс за пълно излекуване. Все още при по-голямата група от пациенти, въпреки всички проведени мероприятия, операция, предоперативна химиотерапия, следоперативна химиотерапия, не успяваме да постигнем излекуване именно заради агресивната природа на този тумор.“

Но учените дават нова надежда. Медиците от проекта ACAPELLA на Университетската болница в Гренобъл, Франция, имплантират миниатюрни пръчици от радиоактивния елемент радий в тумора на панкреаса. В проучването ще участват 40 души с тежката диагноза.

Пиер-Ив Еро: „Предимството на ендоскопския ултразвук е, че сме много близо до тумора. В храносмилателния тракт се намираме непосредствено до панкреаса и по този начин можем с голяма прецизност да поставим тези източници, които трябва да бъдат разположени на разстояние приблизително 3–4 милиметра един от друг, за да се третира целият тумор в неговата цялост.“

„Наблюдавахме странични ефекти, предимно леки и умерени, и много малко сериозни нежелани реакции. Само две се появиха по време на проучването и двете бяха овладени с подходящо лечение. Като цяло бих казал, че профилът на страничните ефекти беше много обнадеждаващ…“

проф. Ивелин Такоров: „Тези методи са много обещаващи. Ние всички с интерес следим развитието на науката. По този начин се натрупва по-висока доза радиофармацевтик в тумора и това позволява да се умъртвят неговите клетки.“

Заедно с проекта ACAPELLA международен екип, базиран във Франция, доказва приложението на специални антитела. Попаднали в тялото на пациента, те се свързват с клетките на тумора и го правят видим за защитните системи на човешкия организъм, но и за различни видове лечение.

проф. Ивелин Такоров: „Тук вече говорим за синтезиране на молекула, която специфично се свързва с клетките на панкреасните дуктални карциноми и респективно ги прави разпознаваеми за лекарствата или за съответните клетки от имунната система.“

В същата посока работят и учени отвъд Океана. Смята се, че този метод ще позволи големи тумори с много метастази да се свият и след това да бъдат премахнати, а раковите клетки в другите части на тялото да бъдат унищожени.

проф. Ивелин Такоров: „Тези проучвания са по-скоро в един начален среден етап. До навлизането им в стандартната практика, за съжаление, ще минат минимум 5–10 години. Но можем ли да бъдем обнадеждени за влиянието им върху лечението на карцинома? Категорично, да. Много открития през последните години ни обнадеждават, че в скоро време карциномите няма да бъдат обект на хирургия, а обект на медикаментозната терапия. Хирургията сама по себе си е архаична методика за лечението на тези заболявания, защото тя може да действа локално. Т. е. тя може да действа върху видимия тумор, върху някои от видимите метастази. Но когато имаме множество циркулиращи клетки в кръвта, единствено циркулиращ в същото съдово русло медикамент може да се справи с тях. Вече за туморите на гърдата, за колоректалния карцином, имаме, за белодробния карцином имаме много молекули, които атакуват селективно туморните клетки.“

Един от основните проблеми при рака на панкреаса е, че не са напълно ясни причините за неговата поява. Експертите посочват тютюнопушенето, затлъстяването и диабета като възможни катализатори на такива тумори.

проф. Ивелин Такоров: „Честно да ви кажа, няма научни данни какво точно може да превентира. Единственият фактор, който категорично е свързан с карциногенезата, е тютюнопушенето. Тоест за мен е важно, особено от националния ефир, да апелирам за намаляване на броя на цигарите дневно, за борба с този вреден навик, защото той е единственият, който категорично се свързва с повишеното ниво на карциногенеза. Вредните фактори на съвремието, употребата на все повече консервирани храни, стари, употребата на много хранителни добавки, в които има стотици неизяснени вещества, натоварват храносмилателната система и съответно карциногенезата с малко по-висока честота.“

Поради разположението на панкреаса в човешкото тяло туморите в областта трудно могат да бъдат открити при рутинни изследвания. Това е друга насока в медицината, която би облекчила проблема със заболяването.

проф. Ивелин Такоров:„Честотата е твърде ниска, скрининговите методики не са с висока чувствителност и не можем да разчитаме ефективно с отделяне на разумно количество ресурси да обхванем цялото население.“

Ако сега около 10 на 100 от заболелите преживяват 5 и повече години, то преди десетилетие в световен план едва 7% от тях са имали такова положително развитие. Въпреки лекото подобрение случаите на рак на панкреаса продължават да се увеличават. Прогнози показват, че до 2030 г. туморът на панкреаса ще се превърне във втората най-честа причина за смърт от онкологично заболяване.

проф. Ивелин Такоров: „Първо, се дължи на подобрената диагностика. С дигиталната революция, изкуствения интелект много повече случаи успяват да бъдат диагностицирани. В миналото имаше една скрита смъртност, която не се знаеше на какво се дължи, защото, знаете, човек в отдалечения район заболява, не се провеждат адекватни диагностични мероприятия и това, според мене, потискаше честотата на тези случаи.“

Туморът в напреднал стадий често не може да бъде третиран и пациентите приемат медикаменти, които да ограничат болките. Под половината от диагностицираните подлежат на операция и лечение с медикаменти.

проф. Ивелин Такоров: „С подходящи средства. Пациентите, попаднали в графата потенциално лечими, могат да бъдат излекувани. Можем да кажем, че нашата така успеваемост е над 40–45% за пълно излекуване.“

Световната наука показва, че ракът на панкреаса може да бъде лечим. В България обаче съществуват други проблеми. Националният онкорегистър продължава да не е функционален. По този начин няма точна представа колко точно са болните у нас и каква е стратегията за тяхното лечение. От друга страна, скъпата здравна пътека за лечение на рак на панкреаса изкушава малки болници без нужната експертиза да оперират такива тумори – друг съществен риск за пациентите.