Николай Денков след оценката на „Стандард енд Пуърс“: Когато вземаш грешните икономически решения, естествено гониш инвеститорите

Бившият министър-председател и настоящ председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков предупреди в предаването "Говори сега" по БНТ, че заложената в бюджета икономическа политика може да доведе страната до рецесия. Коментарът му е по повод решението на международната рейтингова агенция „Стандард енд Пуърс“ да промени перспективата пред кредитния рейтинг на България от положителна на стабилна.

Според Денков оценката е сигнал към инвеститорите, че развитието на българската икономика се забавя, а следваща стъпка може да бъде понижаване на перспективата.

„По-важно е друго – какво ще се случи с икономиката на страната. Само преди няколко дни казахме много ясно, че с бюджета, който ни е представен, България ще изпадне в рецесия. Това, което казва „Стандард енд Пуърс“, е същото. Вместо положителна перспектива за развитие, това, което виждат те, е предупреждение. В момента дават стабилна перспектива, т.е. ние преставаме да се развиваме напред, а следващата стъпка може да бъде перспективата надолу“, заяви Денков.

Той обясни, че оценките на рейтинговите агенции са сред първите показатели, които инвеститорите следят, когато преценяват дали да вложат средства в дадена държава.

„Защо е толкова важно това? Защото инвеститорите, когато се оглеждат в дадена държава, дали да влязат, едно от първите неща, които гледат, е какви са тези оценки. В момента, в който виждат перспектива нагоре, те казват: тази държава се развива, ще има клиенти, ако вкараме производство там, ще има кой да купува. В момента, в който перспективата е стабилна или, не дай си Боже, да стане негативна, инвеститорите бягат от такава държава. Това е най-големият проблем там“, коментира бившият премиер.

Денков отхвърли тезата, че промяната в перспективата пред кредитния рейтинг е свързана с приемането на еврото. По думите му проблемът е в икономическата политика на управляващите.

„Изключително важно е предвид тезите на „Възраждане“, които чухме преди малко. Те се опитват да прехвърлят този проблем върху еврото. Но да кажем, че има държави като Унгария, като Румъния, които не са с еврото, имаха много по-висока и имат по-висока инфлация, така че това не е проблем на еврото. Това е проблем на лоша икономическа политика от управляващи, които не знаят как да развият икономиката. Обратно, всяка държава, която прие еврото, в началото имаше възходяща перспектива, защото се знае, че еврото подпомага влизането на инвеститори. Но когато ти вземаш грешните икономически решения, естествено гониш инвеститорите“, заяви той.

Като основен проблем в бюджета Денков посочи нереалистичните разчети.

„Най-голямата грешка в бюджета е, че той не е реалистичен. Това, което е заложено в него вътре, няма как да се случи. Намалявайки ръста на доходите до по-малко от инфлацията, ние намаляваме вътрешното потребление, защото хората ще почнат да спестяват пари. До тук добре. Но когато ти почнеш да товариш и с данъци повече, и особено когато ударно сложиш няколко глоби така, че да покажеш на инвеститорите, че не те интересува за какво става дума, тогава инвеститорите просто решават да не идват в една държава“, обясни председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“.

Той припомни, че инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост приключват тази година и според него основната задача на правителството е била да намери начин да привлече нови инвеститори през следващите години.

„Това е основната им задача. Да видят как ще привлекат инвеститори през следващата и последващата година. Вместо това те започнаха да ги гонят. Базово икономическо правило е: като намалиш потреблението, като изгониш инвеститорите, следва рецесия“, посочи Денков.

По време на разговора беше коментирана и наложената от Комисията за защита на конкуренцията глоба на голямата търговска верига "Кауфланд" в размер на 75 милиона евро. Денков подчерта, че регулаторът трябва да бъде независим, но постави въпроса дали санкцията ще издържи при евентуално обжалване в съда.

„Представете си сега, че тази глоба влезе в съда и бъде намалена 10 пъти. Или бъде отменена, защото не е наложена правилно. Ние ще сме изгонили инвеститора и сега ще обясня как. Но второ, вече щетата ще е нанесена и ще трябва да я платим ние, българските граждани, както се е случило стотици пъти с това, което прави прокуратурата. Да ви припомня ли прокуратурата какво направи с Nexo? И в момента Nexo води дело срещу България за няколко милиарда долара“, заяви той.

Денков обърна внимание и на значителното увеличение на размера на глобите, които могат да бъдат налагани на компаниите. Според него подобни санкции трябва да имат превантивен ефект, а не да изглеждат като наказателна акция.

„До сега, ако е слагал глоби, те са били от порядъка на 100 000 лева. Изведнъж глобата става от порядъка на 100 милиона лева. Аз, понеже знам, че може би много от зрителите не боравят така лесно с числата, както хората на точните науки, нека да го илюстрирам. Ако Вие превишавате скоростта и Ви глобяват със 100 лева, и Вие си казвате: добре, аз имам повече пари, печеля добре, плащам ги стоте лева и продължавам нататък. Следващия път Ви спират и Ви казват: не сто лева, а сто хиляди лева ще Ви глобяват. Това няма да е превантивно. Това ще бъде наказателна акция за същото нарушение, което показва, че нещо не е наред“, коментира бившият министър-председател.

Той подчерта още, че големите търговски вериги имат важна роля не само на вътрешния пазар, но и за износа на българска селскостопанска и хранителна продукция.

„Големите вериги са тези, които в момента са най-активните в износа на българска селскостопанска и хранителна продукция извън България, навън, в чужбина. С други думи, това са партньори, които, ако действително се тръгне към промяна на пазара, мисля, че много български производители биха загубили“, предупреди Николай Денков.

Вижте целия разговор във видеото.