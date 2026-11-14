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Правителството да разчете правилно прогнозата на „Стандард енд Пуърс“ и да не ни въвлича в повече кризи, призоваха от ГЕРБ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Политика
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Правителството да разчете правилно прогнозата на „Стандард енд Пуърс“ и да не ни въвлича в повече кризи, призоваха от ГЕРБ
Снимка: БТА
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Правителството да разчете правилно прогнозата на международната рейтингова агенция „Стандард енд Пуърс“ и да не ни въвлича в повече кризи, призоваха от ГЕРБ на брифинг в централата на партията.

Надявам се правителството на Румен Радев да не прояви традиционната си арогантност, да се запознае с оценката на „Стандард енд Пуърс“ и да не въвлече страната ни в кризи и проблеми, заяви Теменужка Петкова, депутат от ПГ ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър.

Международната рейтингова агенция „Стандард енд Пуърс“ (Standard and Poor’s Global Ratings) преразгледа перспективата за дългосрочния кредитен рейтинг на страната до стабилна, като в същото време потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута, ‘BBB+/A-2’. Това съобщиха от Министерството на финансите и допълниха, че преразглеждането на перспективата отразява комбинацията от фактори, свързани с отслабване на показателите на бюджетния и външния сектор.

Управлението не успява да адресира нито един от проблемите на обществото ни и ни губи времето, коментира Владислав Горанов, също депутат в 52-рото Народно събрание и бивш министър на финансите.

В петък вечерта „Стандард енд Пуърс“ понижи оценката за кредитния рейтинг на България, посочи той и припомни, че през май, в началото на това управление, тя е била повишена. Малко по-късно агенцията оцени, че начинът, по който се справяме, не дава основание за запазване на положителната перспектива, коментира Горанов. Причините, по думите му, са големият дефицит в бюджета, който не се редуцира с нужните темпове, нарастването на потреблението и намаляването на инвестициите, което пък разтваря дефицита по текущата сметка на платежния баланс. Този дефицит означава едно – взимаме заеми, потребяваме и финансираме останалия свят чрез превишение на вноса над износа, обясни той. Това нямаше да е толкова драматично, ако нямахме абсолютно мнозинство на управление, което твърдеше, че знае къде отива, коментира още депутатът.

ГЕРБ, като конструктивна опозиция, в началото даде времеви кредит на управляващите, отбеляза Владислав Горанов, като добави, че не всички фактори са вътрешни, но сегашното правителство, освен огромни комуникационни дефицити, не предприема стъпки в инвестиции в нещо по-добро.

Оценката на „Стандард енд Пуърс“ ще е основа за дебат другата седмица при първото четене на проектозакона за бюджета в Народното събрание, заявиха също от ГЕРБ.

Теменужка Петкова предупреди, че кредитният ни рейтинг може да бъде дори понижен, ако не се предприемат мерки за бърза консолидация, каквито до момента няма. Проектът на закон за държавния бюджет представлява една бюджетна илюзия, има единствено намаляване на капиталовите разходи, тъй като Планът за възстановяване приключи, няма реформи, подчерта тя.

#„Стандард енд Пуърс“ #Владислав Горанов #ГЕРБ #новини в Метрото

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