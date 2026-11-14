САЩ отвориха въздушното си пространство, но близо 10 000 полета са отложени

Въздушното пространство на Съединените щати е отворено, след като повече от 4 часа всички полети от и за страната бяха спрени. Въпреки това за днес са отложени близо 10 хиляди полета. Това е най-дългото приземяване след терористичната атака през септември 2001 година.

Първият самолет излита от летището в Маями след повече от 4 часа, в които въздушното пространство на Съединените щати беше напълно затворено. Причината - срив на комуникационните системи за управление на въздушното движение. Според министъра на вътрешната сигурност случилото се няма общо с проблемите на "Майкрософт", и към момента няма данни за кибератака.

Маркуейн Мълин, министър на вътрешната сигурност: "Не сме отчели никакви признаци, няма никакви следи за проникване в системата. Изглежда, че това е било механичен проблем. Но все още разследваме, не се изключва никоя хипотеза."

Мълин добави, че не е имало никаква опасност обществото. Министърът на транспорта Шон Дъфи обясни, че проблемът е бил предизвикан от много остарялата комуникационна система на диспечерите в контролните кули. Дъфи призова пътниците да бъдат търпеливи до пълното възстановяване на въздушния трафик.

Шон Дъфи, министър на транспорта на САЩ: „ В 8:15 ч. тази вечер, източноамериканско време, отворихме въздушното пространство. Това означава ли, че всички ще излетят сега? Ще бъде бавно, разбирате. Така че, ако сте на летище, проверете вашата авиокомпания. Всичко зависи от това дали имаме налични екипажи, дали имаме пилоти и стюардеси за вашия полет. Ще направим всичко възможно, за да има повече полети.“

Изненадани и притеснени се оказаха хиляди по летищата в страната. Част от хората заявиха, че са получили адекватна помощ, други бяха недоволни от липсата на информация.

Даяна Шрейтър, студентка: "Надявам се, че ще се измъкна от летището скоро. Но ... случват се такива неща - дано скоро се прибера вкъщи."

Инцидентът разкрива остарялата авиационна инфраструктура и липсата на достатъчно ръководители на въздушното движение, посочват експерти, и предупреждават, че това няма да е последният подобен случай.

Снимки: БГНЕС

Стивън Арройо, авиоекспер: "Изненадващото беше, че полетите бяха спрени в цялата страна. Това не се е случвало от септември 2001. И това не се случва заради терористична атака, а от оперативна гледна точка - заради безопасност."

А по летищата не липсваха доброволци, които раздаваха вода и храна на блокираните пътници. В американски медии се появи информация, че по-рано през седмицата е въведена нова система, базирана на изкуствен интелект. Като целта е по-бързо да се следи и анализира въздушният трафик и потенциалните проблеми. До момента няма потвърждение, че нововъведението е причина за спирането на полетите.