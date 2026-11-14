ДАРА ще изпълни „Bangaranga“ и новата си песен на финала на „Евровизия Азия“

Наградата в първия песенен конкурс „Евровизия Азия“ ще бъде връчена на победителя от ДАРА. Първата българска победителка, избрана от БНТ да ни представи на „Евровизия“ в Австрия, ще изпълни и специална версия на своята песен "Bangaranga" и новата си песен "Bad idea" като част от програмата на събитието.

Големият финал на „Евровизия Азия“ е днес в Банкок. Това е първото азиатско издание на Песенния конкурс в 70-годишната му история.

Финалът може да се гледа и от феновете в България от 15 часа и 30 мин. българско време на официалния YouTube канал на „Евровизия“.