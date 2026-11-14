БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Следователят за катастрофата на „Тракия“:...
Чете се за: 04:05 мин.
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за...
Чете се за: 10:52 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Войната в Украйна: САЩ, Китай и Русия няма да коментират Киев по време на тристранния формат

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази
преговорите мир украйна доближаване позициите киев вашингтон
Снимка: илюстративна
Слушай новината

В ход е подготовката на най-големия обмен на военнопленници между Украйна и Русия. Размяната е най-същественото постижение след след седмица на интензивни дипломатически усилия за прекратяване на бойните действия.

След срещата на европейската политическа общност в Дъблин стана ясно, че представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша ще се включват в преговорния процес между Киев и Москва.

Крайнодесният кандидат за президент на Франция Марин льо Пен заяви, че е готова да обсъди с президента Володимир Зеленски финансовата подкрепа за Украйна.

Стана ясно, че войната там няма да е сред темите, които ще обсъдят президентите на Съединените щати, Китай и Русия, които ще се срещнат в кулоарите на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество следващата седмица.

#войната в Украйна #преговори за мир

Последвайте ни

ТОП 24

Почина Джаро Стоянов
1
Почина Джаро Стоянов
78 са сигналите, подадени на телефон 112, за тежките катастрофи на АМ „Тракия“
2
78 са сигналите, подадени на телефон 112, за тежките катастрофи на...
Дъжд и гръмотевици през уикенда, утре в София максималните температури ще са 9°
3
Дъжд и гръмотевици през уикенда, утре в София максималните...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
4
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
"На лекарите голяма благодарност - от сърце": Изписаха част от пострадалите при тежката катастрофа на "Тракия"
6
"На лекарите голяма благодарност - от сърце": Изписаха...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
5
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
6
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...

Още от: Европа

Крал Чарлз III на 78!
Крал Чарлз III на 78!
Коалицията на желаещите в Берлин: Мерц към Тръмп: „Моля, без изненади“ Коалицията на желаещите в Берлин: Мерц към Тръмп: „Моля, без изненади“
Чете се за: 01:30 мин.
Естонски пилот: Държим самолетите си на поне километър от границата с Русия Естонски пилот: Държим самолетите си на поне километър от границата с Русия
Чете се за: 04:27 мин.
България подкрепи с резерви декларацията от Дъблин България подкрепи с резерви декларацията от Дъблин
Чете се за: 05:07 мин.
Взрив в Москва: Експлозия в колата на съветник на бивш украински премиер Взрив в Москва: Експлозия в колата на съветник на бивш украински премиер
Чете се за: 00:50 мин.
Училище за Дядо Коледа: Как правилно се казва "хо-хо-хо"? Училище за Дядо Коледа: Как правилно се казва "хо-хо-хо"?
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да има няколко обвиняеми, но и разследването може да приключи без нито един
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за грешките на управлявалите 15 години Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за грешките на управлявалите 15 години
Чете се за: 10:52 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори за часове Е79 край Монтана, има загинал Тежка катастрофа затвори за часове Е79 край Монтана, има загинал
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Над 2,7 тона храни са иззети при съвместна проверка на ОДБХ и полицията в Кърджали Над 2,7 тона храни са иззети при съвместна проверка на ОДБХ и полицията в Кърджали
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Въздушното пространство на САЩ е отворено
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Чудото на Мисисипи - няма жертви след удар между два кораба
Чете се за: 00:45 мин.
САЩ и Канада
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Крал Чарлз III на 78!
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ