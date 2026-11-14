Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде много с опозицията, а не с проблемите и решенията

Шест месеца след началото на управлението има много разочаровани хора, назначени са твърде много неподготвени кадри, а държавната администрация има нужда от сериозна промяна. Това коментира в "Денят започва с Георги Любенов" лидерът на „Движение 21“ Татяна Дончева за управлението на „Прогресивна България“.

Тя посочи резултата от първия тур на президентските избори като ориентир за обществените очаквания. По думите ѝ много хора са имали големи надежди, но вече са разочаровани. Тя уточни, че лично не е имала очаквания и затова не е разочарована. Като втори проблем тя посочи назначенията в управлението.

„Второ, твърде много неможачи, назначени в управлението във всички сфери. Много малко са местата, където референциите на хората от съответната гилдия, от съответния бранш, казват добри думи, дават още надежда“, заяви Дончева.

Третата ѝ забележка беше свързана с отношението на управляващите към опозицията. Дончева призова министрите да не отделят толкова внимание на критиките, а да говорят за конкретните проблеми и предложенията си за решаването им.

„Не се занимавайте толкова с опозицията. Опозицията това ѝ е работата - тя ще ви намира кусури, ще спори. И в много случаи няма да бъде права. Но оставете ефекта от това, че тя не е права, а говорете по същество. Говорете за това, което е проблем и за вашето предложение за решението“, каза тя.

Дончева посочи и друг управленски риск – прекомерното съсредоточаване на информацията и административната работа в един човек или в малка група.

„Когато съсредоточите целия информационен поток върху един човек или върху много малка група хора, в един момент те изпушват. Просто нямаш физически и психически капацитет това нещо да го смелиш“, каза тя.

Като пример посочи управлението на Жан Виденов, при което според нея прекалено много процеси са минавали през премиера, докато той не е рухнал физически и психически.

Според нея, когато критиките на опозицията са очевидно несъстоятелни, властта не трябва да влиза в продължителни опровержения.

По повод резултатът от президентския вот Дончева посочи, че демократичната общност се е мобилизирала силно, но резултатът е показал ограниченото ѝ влияние извън София. Според Дончева хората в малките населени места и производителите на земеделска продукция имат различен поглед към икономическите отношения от този на градската публика в София.