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Чудото на Мисисипи - няма жертви след удар между два кораба

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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САЩ и Канада
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32-ма души са ранени

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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32-ма души бяха ранени, след като танкер удари и потопи круизен кораб в река Мисисипи в Ню Орлиънс.

Американските медии наричат случилото се "чудо", защото няма смъртни случаи. На борда на круизния кораб е имало около 130 души. Всички са били спасени. Времето в момента на катастрофата е било хубаво, теченията бавни, което е помогнало при спасителната операция, но водата е била студена, посочват американски медии.

В ход е разследване на случая, като според първоначалната информация ударът е предизвикан от загуба на управление на танкера.

#удар на кораби #САЩ #Мисисипи

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