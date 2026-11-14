Чудото на Мисисипи - няма жертви след удар между два кораба

32-ма души бяха ранени, след като танкер удари и потопи круизен кораб в река Мисисипи в Ню Орлиънс.



Американските медии наричат случилото се "чудо", защото няма смъртни случаи. На борда на круизния кораб е имало около 130 души. Всички са били спасени. Времето в момента на катастрофата е било хубаво, теченията бавни, което е помогнало при спасителната операция, но водата е била студена, посочват американски медии.

В ход е разследване на случая, като според първоначалната информация ударът е предизвикан от загуба на управление на танкера.