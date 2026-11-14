Тежка катастрофа затвори за часове Е79 край Монтана, има загинал

Катастрофа затвори за часове тази нощ движението по главния път от Монтана за Враца. Тежкият инцидент е станал около полунощ. Има загинал. Друг пострадал в инцидента е настанен в болница.

Ударили са се насрещно движещи се тир и бус. Според очевидци, катастрофата е станала след спукване на задна гума на камиона. Ремаркето се отклонило и навлязло в насрещното движение. Стотици шофьори останаха на пътя през цялата нощ в изчакване да бъде отворено движението. Някои от тях сигнализираха за лошо сцепление на пътя между Видин и Монтана. По думите им, камиони с нови гуми са буксували при изкачванията на отсечките. Движението в района беше възстановено преди около два часа.