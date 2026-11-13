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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх

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„Момент на страх винаги има, но това няма как да повлияе на нас, защото при нас няма право на страх. Не трябва да го показваме. Всеки човек има емоции, но в такава ситуация не трябва да ги показваме, защото от нас зависи как ще повлияем на отсрещния човек.“

Това разказа инспектор Станчо Нанков от РСПБЗН - Ямбол, един от пожарникарите, участвали в спасителната операция след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември. Заедно със старши пожарникар Иван Великов той е сред първите спасители, пристигнали на мястото на тежкото произшествие.

„Първото, което заварихме, бяха множество катастрофирали автомобили и много хора, които викаха за помощ. Имаше и много тела около автомобилите“, разказа старши пожарникар от РСПБЗН - Ямбол Иван Великов.

По думите му около катастрофиралите коли имало хора в шок, които не успявали дори да отговорят на въпросите на спасителите.

„Хората викаха за помощ. Имаше хора, които бяха в шок. Питахме ги дали са добре, но не отговаряха нищо. Беше голяма суматоха“, разказа пожарникарят.

Заради многото автомобили, спрели след катастрофата, достъпът до пострадалите бил изключително затруднен. Наложило се пожарникарите да срежат мантинелите, за да преминат от другата страна на пътното платно и да достигнат до хората.

При първия оглед екипът забелязал затиснат човек под ламарините на автомобил, наложило се да разрежат колата. След пристигането на медицинските екипи пострадалият бил предаден на Спешна помощ.

„На четирима души успяхме да помогнем, тъй като се наложи да режем два автомобила. В тях имаше доста тежко пострадали“, уточни Иван Великов. Категоричен е, че това е най-тежкият сигнал, на който се е отзовавал.

Инспектор Станчо Нанков също определи ситуацията като изключително тежка. Той разказа, че заедно с медицинско лице направили бърз оглед, за да преценят кои пострадали са в най-тежко състояние и имат най-спешна нужда от помощ.

„Много трудно беше преминаването до пострадалите хора. Но с помощта на колегите и на хората, които бяха там – и пострадали, и непострадали – всеки един от тях ни помогна да стигнем до мястото, където трябваше да спасим дадения човек“, разказа Нанков.

Допълнителна опасност за спасителите и пострадалите създавала възможността от взрив заради разлятото гориво, горящите автомобили и ударената цистерна с газ. Достъпът до цистерната бил ограничен от полицията, за да не се стигне до фатален инцидент.

И за двамата спасители картината от сутринта на 10 ноември ще остане завинаги в съзнанието им.

„Самата картина, която беше на място, беше ужасяваща“, каза Станчо Нанков.

Иван Великов допълни, че след операцията си е дал сметка колко по-тежки са можели да бъдат последствията.

Двамата пожарникари изразиха съболезнования на близките на загиналите и благодарност към всички свои колеги и хората, които са помогнали при спасителната операция.

#магистрала "Тракия" #верижна катастрофа

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