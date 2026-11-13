Опасен вятър, дъжд и гръмотевици обхващат страната, температурите рязко падат

С опасно силен вятър беше времето и днес. Най-силни пориви бяха измерени на връх Ботев – над 120 км/ч. В равнинните части на страната най-силен беше вятърът във Враца – 100 км/ч, в Бургас – 85 км/ч, и в Пловдив – 70 км/ч. През нощта вятърът в повечето места ще отслабне. В Северна България ще има валежи от дъжд, по-значителни в североизточните райони. В сутрешните часове в равнините ще има мъгла.

Минималните температури ще бъдат от 7° в Западна България до 12° - 15° в Югоизточна. Преди обяд на много места ще има валежи от дъжд. По-интензивни ще бъдат те в областите Ямбол и Бургас, където е обявен и жълт код за значителни валежи. В източните и централните части ще има и нетипична за това време на годината гръмотевична дейност.

Ще духа умерен вятър от северозапад. Температурите ще се понижат значително, като максималните ще бъдат от 8° в Северна България до 16° - 18° в южните райони. В София – около 9°. С валежи от дъжд ще бъде и по Черноморието. По-значителни и придружени от гръмотевици ще бъдат те по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат от 12° по северното до 19° по южното крайбрежие.

Облачно с валежи от дъжд ще бъде и в планините. Над 1700 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. И към времето в Европа. Над Западна и Централна Европа ще бъде слънчево, сутрин на места с намалена видимост. В Източна Европа ще бъде облачно, а в западната част – и ветровито. Валежи от дъжд, на места интензивни и с гръмотевици, ще има на Пиренейския полуостров, в Южна Франция и Италия.

Дъжд ще вали и в много райони от Балканите, по-значителен и с гръмотевична дейност в югоизточните части. Вятърът ще отслабне, но температурите чувствително ще се понижат.

И у нас в неделя вятърът ще отслабне. Ще има повече облаци, а на отделни места и слаби превалявания.

В началото на новата седмица ще се задържи облачно, а в равнините сутрин ще бъде мъгливо. В понеделник валежи почти не се очакват, а температурите ще се повишават. Във вторник вятърът от югозапад ще се усили. В Северозападна България ще има валежи от дъжд. В сряда ще остане ветровито, в отделни райони отново ще има валежи, а повишението на температурите ще продължи.