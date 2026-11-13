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Законът за личната помощ: Среща в НС на майки на деца с увреждания и реакциите на опозицията

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Преди решението за отмяната на спорните промени - темата влезе в Парламента. Днес депутатите бяха изненадани от майки на деца с увреждания, които твърдят, че никой не се е допитал до тях, преди да прави промени.

Остри реакции на опозицията и дори задочен сблъсак с управляващите белязаха първата поливина на деня. Първо от мнозинството определиха критиките като опозиционна истерия, от опозицията поискаха извинение. Майките на деца с увреждания пък отбелязаха, че с предлаганите промени те стават самоосигуряващи се и това ще намали сериозно дохода, от който се нуждят заради сериозните разходи, които имат, за да отглеждат рожбите си. Майките бяха гневни и от това, че никой не е обсъдил с тях предлаганите промени.

Майките на деца с увреждания дойдоха в парламента на среща с опозицията. Те работят като лични асистенти на децата си и твърдят, че управляващите не са ги канили и не са обсъждали с тях предлаганите промени.

Десислава Стефанова: „Нито днес сме канени, нито имаме такава информация. Всичко научихме от медиите, вчера осъмнахме с тази новина.“

Майките казват, че в момента като лични асистенти са на трудови договори и дохода им е обвързан с минималната работна заплата. Имат осигуровки, както за пенсия, така и за болнични и безработица, както и процент за прослужено време.

Нонка Манчева: „Това нещо в момента на нас ни се отнема с тези „специални договори", които са неясно какви точно. Това означава на практика, че всяка година правителството ще гласува с държавния бюджет какъв ще е бюджета за лични асистенти.“

Сибила Колева: „Законът не се ли оттегли, въпросният внесен закон. Аз ще протестирам с моя син пред парламента на палатка, той е на 7 години и е с аутизъм, докато това нещо не се случи. И когато здравословното му състояние се влоши, защото все пак е зима за това ще носи отговорност г-н Радев и държавата.“

Според опозицията, промените в закона били внесени от депутати, а не от правителството, за да се избегне общественото обсъждане.

Елисавета Белобрадова, народен представител от ПГ на ДБ: „Този законопроект беше вкаран от депутати. Без обществено обсъждане, на тъмно в 05.00 часа следобед. И няма нито едно позитивно нещо в него. Категорично този законопроект трябва да бъде оттеглен.“

Богдан Богданов, народен представител от ПГ на ПП: „Най-вероятно това ще бъде поредния опит на управляващите да променат нещо, което ще дадат назад и ще кажат: „Ок, няма да го променяме, както стана и с питането към ЕК за втория пенсионен стълб“.“

Атидже Вели, народен представител от ПГ на ДПС: „Само в рамките на вчерашния ден получих над 30 становища от заинтересовани страни, от възмутени родители по отношение на отнемане на социалните им права.“

Илиана Жекова, народен представител от ПГ на ГЕРБ - СДС: „Тези промени, които са внесени са брутални и посягат на трудовите права на личните асистенти. От една страна прекратяването на трудовите договори ще доведе до намаляване на социалната защита на личните асистенти, от друга страна ще бъдат намалени и възнагражденията на личните асистенти.“

Омбудсманът също подкрепи майките и личните асистенти и остро критикува идеята на управляващите, срещу която са постъпили над 800 жалби за последните два дни.

Велислава Делчева, омбудсман на Република България: „Това са промени, които за пореден път се вкарват в Народното събрание без обществено обсъждане, през задния вход, в последния момент с надежда някак си така да мине между другото. Никой да не разбере и ако може бързо да се случат нещата. И внесеният законопроект ще докара дотам, че те не просто ще им намалят възнагражденията, те изключително много ще им намалят възнагражденията и в допълнение на това им орязват социални придобивки, които те имат в момента при сключени трудови договори.“

Сутринта управляващите защитаваха предложените промени и обвиниха опозицията за недоволството.

Иван Ангелов, народен представител от ПГ на „Прогресивна България": „Тази истеризация от страна на опозицията говори само за безсилие и безпомощност от тяхна страна. Държат се като едно, бих ги определил, ранено, смъртоносно животно, което в своята предсмърта агония седящо зад паравана на една фасадна демокрация се опитва да оправдае пред обществото своята отпаднала необходимост и да се върне на политическата сцена.“

Снимки: Иво Никодимов, БНТ

От опозицията определиха изказването на заместник-председателя на парламента като недопустимо.

Божидар Божанов, народен представител от ПГ на ДБ: „Да спрат да слушат глупостите на Иво Христов, които им пише на листчета. Ясно е, че той е техният основен пропагандист, но това постоянно да се оправдаваш с опозицията не издава сила, то издава слабост и неможачество.“

Даниел Митов, народен представител от ПГ на ГЕРБ-СДС: „България е имала парламент без опозиция. Това беше пред 89-та година. Знам, че за комунистите и гестаповците в кабинета „Радев“ опозицията е неудобно и не им трябва. Да, но трябва да се научат, че в крайна сметка демокрацията както на действията на управляващите, така и на работата на опозицията, която е не по-малко важна.“

От опозицията посъветваха управляващите в такива случаи да приемат критика и да коригират действията си.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

#реакции на опозицията #среща в народно събрание #Закон за лична помощ #майки на деца с увреждания

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