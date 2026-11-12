Промените в Закона за личната помощ: Спор в парламента за парите на личните асистенти

Спорове в парламента заради промените около личните асистенти. Опозицията с остри критики към управляващите.

Опозицията реагира изключително остро на идеята на управляващите личните асистенти да не бъдат възнаграждавани чрез трудови договори, а да има специални договори за това. На практика по този начин ще отпадне класът прослужено време, както и възможността им за платен годишен отпуск. И още възнагражденията на личните асистенти ще бъдат отвързани от минималната работна заплата.

Отговорът на управляващите е, че по този начин се дава възможност на хората, които се грижат за своите болни близки като лични асистенти да работят и нещо допълнително. И още - разширява се кръгът на хората, които могат да бъдат лични асистенти, като например държавните служители.

Според опозицията тези промени са направени абсолютно на тъмно. Единствената им цел е на гърба на майките и техните болни деца да бъдат попълнени дупки в бюджета. Управляващите от своя страна дадоха заявка да се борят с фалшивите ТЕЛК-ове.

Илияна Жекова, ГЕРБ-СДС: "Трудовите договори ще бъдат прекратени. На тяхно място ще се сключват нови договори за предоставяне на лична помощ. Само че тези нови договори ще бъдат свързани с това, че няма да им се полага платен годишен отпуск и няма да бъдат осигурявани за фонд " Безработица". Няма да получават личните асистенти допълнителните си възнаграждения за клас прослужено време, което още веднъж ощетява тяхното възнаграждение." Айтен Сабри, ДПС: "Говорят ни за гъвкаво работно време. Какво гъвкаво работно време? Нима майката, която се грижи за собственото дете, което е болно, което е с увреждане, трябва да остави детето си, за да отиде да изкара някой друг лев и да работи на трудов договор. Ние ще отстояваме. Оставете майките да се грижат за децата, защото те имат нужда от тях." Елисавета Белобрадова, ДБ: "Не се прави така на тъмно! Няма никаква възможност, особено майките на деца с увреждания да могат да се включат в този дебат. Не се прави по този начин и това е едно абсолютно безобразие, на което ние се противопоставяме ясно. Разбираме, че правителството се опитва да запълни дупки в бюджета, защото няма никакво друго обяснение. В бюджета са заложени намаляване на разходите с 227 милиона." Венко Сабрутев, ПП: "Политиците, които говорят най-много за надежда, са политиците, които отнемат най-много от надеждата. Спомняте си по време на предизборната кампания, господин Радев ни обещаваше битка с олигархията. Олигарсите се оказаха децата, младите семейства, работещите, а не хората с обществени поръчки, които правят българското общество бедно. Твърдо заявяваме, че заставаме зад личните асистенти, зад хората с увреждания, техните роднини и стартираме подписка, с която ще защитим техните права." Иван Янев, депутат от ПБ: "Развързваме всички автоматизми. Това е политика на нашето правителство. Социалният пакет е осигурен и няма да има хора, които да бъдат лишавани от придобивки. Всички майки на деца с увреждания ще бъдат лични асистенти, но ще могат и да работят. Разширяваме кръга на асистентите. Ще могат да бъдат и държавни служители и адвокати. Трябва да се справим с фалшивите ТЕЛК решения. МВР ще има активна роля."

Днес в Народното събрание се чуха и нови критики от лидерите на ГЕРБ и "Продължаваме Промяната" към управляващите на тема пари.