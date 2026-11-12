Парламентът гласува пакета от данъчни закони: Напрежение между опозиция и управляващи

Втори ден парламентът обсъжда пакетът от данъчни закони на първо четене, от които зависи приходната част на Бюджет 2027 година. Напрежение между управляващи и опозиция при дебата по предложението за повишаване на прага за регистрация по ДДС. Като допълнителна данъчна тежест за физически лица определиха от ГЕРБ предложението за задължителната регистрация по ДДС при сделките с нови недвижими имоти, управляващите не се съгласиха.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: „Борбата с олигархията върви по всички възможни линии. Така, че ние не можем да подкрепим подобен законопроект, който съдържа мерки, които налагат допълнителна данъчна тежест на всяко едно българско семейство, на всеки един български гражданин, който инвестира в недвижими имоти. Казвам нови, защото така предвижда законът. И след това ги продаде.“ Милен Трифонов, ПБ: „Нека да бъде ясно за всички български граждани: няма да възникне задължение за предварителна регистрация за физически лица, които извършват еднократно или двукратно сделки с недвижими имоти в рамките на 1 календарна година.“

ДБ и „Възраждане“ предложиха максимално вдигане на прага за регистрация по ДДС, управляващите не се съгласиха и предложиха поетапно увеличение в следващите 3 години.

Мартин Димитров, ДБ: „И ако не подкрепите законопроекта ни за 85 000 евро праг за задължителна регистрация по ДДС и той остане 60 000 евро, на много места в България ще ви кажат, че не, не бяхте смели, че не направихте добрите, силни мерки за развитие на малкия бизнес. И това ще има своята голяма цена в бъдеще.“ Димо Дренчев, „Възраждане“: „Хубаво тръгна правителството с предложение от 75 000 евро да се вдигне прага. Сега виждаме, че са дръпнали ръчната спирачка, защото не може да се управлява нито държавата, нито едно превозно средство, ако се върти воланът само в едната посока.“ Милен Трифонов, ПБ: „Ние търсим някакъв закономерен баланс между това да стимулираме дребния бизнес, но и да мислим за фиска когато едно лице пък не е регистрирано по ДДС, той няма право да приспада и данъчен кредит. Така че нека не спекулираме с това, че бидейки нерегистриран, едва ли не ще плащат потребителите 20% по-малко, тъй като той пък няма възможност и да приспада.“

Без дебат, с гласовете на мнозинството, беше въведен акциз за домашния алкохол.