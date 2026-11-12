БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от...
Чете се за: 17:22 мин.
Още една жертва на катастрофата на АМ...
Чете се за: 00:32 мин.
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Безплатно освобождават автомобилите и товарите от базата в село Веселиново след тежката катастрофа на АМ „Тракия“

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Всички автомобили, които бяха извозени до охраняема база в село Веселиново след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, могат да бъдат получени от собствениците си напълно безплатно. Осигурени са условия както за освобождаване на превозните средства, така и за изнасяне на товарите от тях. Това стана ясно от информация, предоставена от полицията във връзка с организацията по разчистването на магистралата след приключване на следствените действия.

Общо 20 автомобила – леки, лекотоварни и тежкотоварни, са определени от следователи на Националната следствена служба като веществени доказателства по делото. Те трябва да останат на охраняема база до получаване на разрешение от разследващия следовател и наблюдаващия прокурор.

Освен тях в базата край село Веселиново са транспортирани и други превозни средства, чиито собственици не са били на място или не са могли да организират извозването им в нощта на инцидента.

Собствениците на автомобилите, които не са веществени доказателства, могат да ги получат без необходимост от разрешение на прокурор или следовател. За целта служители ще изготвят разписка за предаване, като гражданите трябва да удостоверят, че са собственици на превозното средство и съответния товар.

Няма да се заплаща нито съхранението, нито извозването на автомобилите. Собственикът на базата е поел ангажимент да осигури безплатното им съхранение, а транспортирането до нея също е било безплатно. При получаването на автомобилите собствениците могат да използват собствена пътна помощ и работници за претоварване на стоките. И тези дейности няма да бъдат таксувани от базата.

В организацията по разчистването са се включили и представители на браншовата организация на пътните помощи, които са осигурили съдействие от фирми от цялата страна за безвъзмездно извозване на пострадалите превозни средства.

На базата има както леки автомобили, така и камиони и ремаркета, част от които са в тежко състояние и не могат да се придвижват на собствен ход. В тях се намират различни товари и стоки, които също могат да бъдат получени от собствениците им.

Обектът разполага с видеонаблюдение, а полицейски служители извършват обходи и присъстват на място, включително през деня, за да могат гражданите да получат съдействие, без да се налага да пътуват до полицията в Ямбол.

От полицията съобщиха още, че са постъпили два сигнала от браншови организации за евентуално искане на пари във връзка с извозването и освобождаването на автомобилите. Проверките по тях продължават. Към момента няма конкретни сигнали от собственици на превозни средства, че са им искани суми за тези услуги.

От институциите призовават собствениците да потърсят автомобилите и товарите си възможно най-скоро, за да бъде освободена базата.

#верижна катастрофа на АМ "Тракия" #магистрала "Тракия" #верижна катастрофа

Водещи новини

Безплатно освобождават автомобилите и товарите от базата в село Веселиново след тежката катастрофа на АМ „Тракия“
Безплатно освобождават автомобилите и товарите от базата в село...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Близо 500 кг марихуана откриха в камион с колбаси и чушки на ГКПП „Кулата“ Близо 500 кг марихуана откриха в камион с колбаси и чушки на ГКПП „Кулата“
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ „Тракия“: Над...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Прокуратурата привлече втори обвиняем за убийството на бизнесмена...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от 8000 евро на...
Чете се за: 17:22 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ