Безплатно освобождават автомобилите и товарите от базата в село Веселиново след тежката катастрофа на АМ „Тракия“

Всички автомобили, които бяха извозени до охраняема база в село Веселиново след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, могат да бъдат получени от собствениците си напълно безплатно. Осигурени са условия както за освобождаване на превозните средства, така и за изнасяне на товарите от тях. Това стана ясно от информация, предоставена от полицията във връзка с организацията по разчистването на магистралата след приключване на следствените действия.

Общо 20 автомобила – леки, лекотоварни и тежкотоварни, са определени от следователи на Националната следствена служба като веществени доказателства по делото. Те трябва да останат на охраняема база до получаване на разрешение от разследващия следовател и наблюдаващия прокурор.

Освен тях в базата край село Веселиново са транспортирани и други превозни средства, чиито собственици не са били на място или не са могли да организират извозването им в нощта на инцидента.

Собствениците на автомобилите, които не са веществени доказателства, могат да ги получат без необходимост от разрешение на прокурор или следовател. За целта служители ще изготвят разписка за предаване, като гражданите трябва да удостоверят, че са собственици на превозното средство и съответния товар.

Няма да се заплаща нито съхранението, нито извозването на автомобилите. Собственикът на базата е поел ангажимент да осигури безплатното им съхранение, а транспортирането до нея също е било безплатно. При получаването на автомобилите собствениците могат да използват собствена пътна помощ и работници за претоварване на стоките. И тези дейности няма да бъдат таксувани от базата.

В организацията по разчистването са се включили и представители на браншовата организация на пътните помощи, които са осигурили съдействие от фирми от цялата страна за безвъзмездно извозване на пострадалите превозни средства.

На базата има както леки автомобили, така и камиони и ремаркета, част от които са в тежко състояние и не могат да се придвижват на собствен ход. В тях се намират различни товари и стоки, които също могат да бъдат получени от собствениците им.

Обектът разполага с видеонаблюдение, а полицейски служители извършват обходи и присъстват на място, включително през деня, за да могат гражданите да получат съдействие, без да се налага да пътуват до полицията в Ямбол.

От полицията съобщиха още, че са постъпили два сигнала от браншови организации за евентуално искане на пари във връзка с извозването и освобождаването на автомобилите. Проверките по тях продължават. Към момента няма конкретни сигнали от собственици на превозни средства, че са им искани суми за тези услуги.

От институциите призовават собствениците да потърсят автомобилите и товарите си възможно най-скоро, за да бъде освободена базата.