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Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов

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последно сбогом военни почести прощаваме големия български скулптор вежди рашидов
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов. Президентът на България, председателят на Народното събрание, народни представители, близки и колеги се събраха в Народния театър "Иван Вазов" в София за да го изпратят в последния му път. Той почина на 6 ноември след кратко боледуване, на 74-годишна възраст.


Склуптор, политик и общественик, той оставя ярка следа, както в българското изобразително изкуство, така и в политическия живот на страната. Рашидов два пъти е бил министър на културата в правителствата на Бойко Борисов, бил е народен представител и председател на 48-ото Народно събрание. По негова идея е създадена Националната галерия "Квадрат 500" в София, която той представя като българския "Лувър".

Вежди Рашидов е носител на орден "Стара планина" 1-ва степен и е член-кореспондент на БАН.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Много трудно е и днес и занапред да се говори за Вежди Рашидов в минало време. Ние, обикновените хора, преминаваме през света тихо, често пъти на пръсти, но има и хора сред нас, които оставят след себе си много дълбоки следи, Вежди Рашидов е от вторите. Не само дълбоки след в бронза, в камъка, в глината, а и в човешките отношения. Днес от този купол на Народния театър се разделяме не само с големия български скулптор, с политик, с общественик, с държавник. Днес се разделяме с цяла една епоха в българската култура, която той изпълваше изцяло със своето присъствие, със своята критична мисъл, с често пъти отправени към нас оценки, които може би не нхаресваха, но знаехме, че са искрени, защото идваха от човек, от творец, в който беше вградена цяла една вселена и който безгранично вярваше в силата на изкуството. Самият той създаде вечно изкуство. Направи, така че от глината, от бронза, от камъка създаде памет, създаде памет, която носи славата на България и тук и далеч зад границите на страната ни. Трудно е започнал неговият път..."

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Той беше приятел на всички, той винаги протягаше ръка и колкото и трудно да му беше, той рядко мислеше за себе си, предимно даваше на останалите. Освен голям български общественик, оставил следа и в българското общество, господин Рашидов остави дълбока следа в българската политика, защото той остави за културата не само издяланото с ръцете, но и с политическите решения."

Евтим Милошев, министър на културата: "Вежди Рашидов беше човек, който живя в голям мащаб и в изкуството, и в живота, и в приятелството. Това е човек, който оставя ярка диря в културния живот на страната и далеч зад границите на нашата страна. Нека до отдадем памет на човек, който милееше за България, който милееше за българската култура, който даде много на културата и на обществото ни. Поклон. Вечна му памет"

Снимки: Десислава Кулелиева

#последно сбогом #Вежди Рашидов

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