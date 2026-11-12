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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Минути след трагедията: Разказ на медиците, отзовали се първи на АМ "Тракия"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
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Два екипа на Спешна помощ – Ямбол са изпратени веднага след първия сигнал за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, а впоследствие на терен са мобилизирани допълнителни екипи от региона и съседни области. Достъпът до пострадалите е бил изключително труден, а за евакуацията им се е наложило съдействие от други служби и хора на място. Това разказа в "Денят започвва" д-р Атанас Парушев, завеждащ филиала за спешна медицинска помощ към Центъра за спешна медицинска помощ – Ямбол.

Въпреки бързата мобилизация на наличните екипи станало ясно, че мащабът на инцидента надхвърля възможностите на Центъра за спешна медицинска помощ – Ямбол. Затова е потърсено съдействие от съседни центрове и болнични структури.

„За координацията мога да кажа абсолютно да. Колегите, които са били на терен, правят бърз триаж на пациентите, както и медицинско разузнаване. Оказва се, че ЦСМП - Ямбол със собствени сили и средства няма да може да се справи. Обикновено се търси съдействие от съседни центрове. Чрез 112, лични контакти бяха уведомени ЦСМП Сливен и Бургас.“

Един от най-сериозните проблеми пред спасителните екипи бил достъпът до пострадалите.

„ Достъпът беше много труден. Поне 200 метра, за да се достигне до окото на бурята. Налагаше се пациентите да се носят с твърда носила. Всъщност това не беше възможно само с нашите сили и средства. Така че да, имаше от пострадалите, които много активно се включваха, за което им благодарим. Както и аварийно-спасителните служби бяха на наше разположение. Така че без тях трудно щяхме да се справим.“

Д-р Парушев изрази благодарност към всички медицински екипи и служби, участвали в спасителната операция.

Вижте целия разговор с д-р Парушев във видеото.

#верижни катастрофи на магистрала "Тракия" #разказ от първо лице #медици #ямбол

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