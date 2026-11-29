Все повече се усложнява зимната обстановка в област Велико Търново. Там е спряно движението на товарни автомобили над 12 тона в цялата област. Има закъсали товарни автомобили по пътя Русе-Велико Търново, при село Самоводене и край село Куцина, както и в местостта Присовски завои.

Няма информация към този час за бедстващи хора.

Проходът Шипка е проходим при зимни условия, пътната настилка е обработена, но температурата е минус 10 градуса, а натрупаната снежна покривка на места е 40 см. Засега няма опасност проходът да бъде затворен.

Диян Георгиев, Областно пътно управление - Габрово: "Както виждате, метеорологичните условия са изключително тежки. На територията на област Габрово няма въведени ограничения по републиканската пътна мрежа. Извършва се почистване и обработка на настилките. Тук е момента сигурно да призовем водачите, за да тръгват подготвени на път с подходящи автомобилни гуми и заредени с достатъчно количество гориво."

От южната страна от Казълна към Шипка също е почистено.

Йонко Иванов, собственик на снегоподдържащата фирма: "Проходът от южна страна поддържаме със 7 машини. Проблемът е в силният ураганен вятъра, който ни причинява безкрайно много проблеми. Повече от 20 часа, както споменахте, вали интензивно, но вятърът е с пориви над 100 км в час, което създава предпоставка да изважда снега отново на пътното платно. Най-тежка е ситуацията в района на град Крън до град Шипка, където поривите минават 100 км в час. Снегът излиза на пътното платно, ние минаваме, почистваме, след нас все едно нищо не е минало. Също така много тежко е край град Мъглиж до село Дъбово. Там поривите на вятъра също минават 100 км., видимостта е сведена до нула. Подчертавам до нула. Така че трябва всички шофьорите да са изключително внимателни и много предпазливи, когато предприемат пътуване."