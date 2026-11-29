Пътят Добрич – Варна е затворен за движение в района на Аксаково, заради нулева видимост, съобщи директорът на Областно пътно управление инж. Мариана Пасева.

Леките автомобили могат да ползват обходния маршрут през Оброчище, няма опашки от превозни средства. Очаква се до час тази отсечка да бъде отворена и за тежкотоварни автомобили.

Към този час няма закъсали коли и бедстващи хора, но обстановката е усложнена, особено в западната част на общините Добричка и Тервел, съобщават още от ОПУ Добрич, заради силния вятър с пориви над 100 километра в час, който образува снегонавявания.

Най-тежка е ситуацията в участъците между тервелските села Гешаново и Кочмар, където снощи е закъсала лека кола, но вече е изтеглена и по пътя от град Добрич към селата Козлодуйци и Житница.

Първокласната и второкласната пътни мрежи се обработват непрекъснато със снегорини и се опесъчават. Общо 42 машини са били на терен през нощта.