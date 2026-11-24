Еврокомисията препоръча на България да бъде наложена глоба за неизпълнение на препоръките по процедурата за бюджетен свръхдефицит за 2026 година.

Решението ще бъде взето от Европейския съвет на финансовите министри на 11 декември.

Препоръката е част от докладите на ЕК за есенния семестър и беше обявена от еврокомисаря по икономика и производителност Валдис Домбровскис.

Препоръката е страната ни да бъде глобена с 0,02% от БВП заради недостатъчните мерки за овладяване на бюджетния дефицит.