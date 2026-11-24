Напрежението в община Варна расте. След като беше отстранен от длъжност, Благомир Коцев заяви, че ще обжалва решението на Общинската избирателна комисия. Той цитира и конкретни имена на хора, които според него стоят зад отстраняването му.

Кметът на Варна Благомир Коцев определи решението на Общинската избирателна комисия, с което правомощията му бяха прекратени, като преврат. Той заяви, че е оказван натиск върху членовете на комисията, за да гласуват за отстраняването му.

Още вчера, след като разбрал, че ще бъде отстранен от длъжността, Благомир Коцев издал заповед, с която определил за свой заместник Снежана Апостолова – заместник-кмет на община Варна. Окончателното решение обаче предстои да бъде взето от Общинския съвет. За временно изпълняващ длъжността може да бъде избран някой от заместниците на Благомир Коцев или действащ общински съветник. Във Варна общинските съветници са 51.

Според Благомир Коцев Общинската избирателна комисия е действала под натиска на кукловоди, чиято цел е да се възползват от средствата в приетия вчера бюджет на града.

Благомир Коцев, кмет на Варна: „Отстраняването ми е плод на техните желания да владеят цялата община, включително и кметството, както са свикнали да го правят десетилетия наред.“

Коцев заяви, че Варна не е имала независим кмет десетилетия наред.

Благомир Коцев, кмет на Варна: „Още от времето на Кирил Данов, който беше кметът на ТИМ. След това Иван Портних, кметът на Дънката. Този град винаги се е владеел по този начин – чрез страх, чрез овладяване на администрацията, защото тук винаги сме едно феодално общество.“

Според един от адвокатите на Благомир Коцев Общинската избирателна комисия е трябвало да се произнесе по сигналите за отпуската на кмета още през ноември миналата година, но решението умишлено е било забавено.

Марин Панделиев, адвокат на Благомир Коцев: „Ако се бяха произнесли в този срок, който е законов, пак подчертавам, тогава щяхме да имаме съвсем друга хипотеза, в която е пресрочен избор. А в момента сме в хипотезата, в която Общинският съвет ще избере до изборите лице, което да изпълнява функцията на кмета.“

Снежана Апостолова, заместник-кмет на Варна: „Общинската избирателна комисия вчера разглежда сигнала, който е подаден миналата година, а не този отпреди една-две седмици по повод ареста на Благомир Коцев. Задържането му, както знаете, беше обявено за незаконно и в момента той едва ли не е наказан за това, че е бил в ареста.“

Благомир Коцев твърди, че на негово място ще бъде избран кмет марионетка, който да прокарва решенията на заговорниците.

Благомир Коцев, кмет на Варна: „Три години ние нямахме възможност да дишаме в тази община, за да вършим истинска работа. Ние бяхме под обсада. Работихме срещу мутри, които се биеха срещу нас, защото не получаваха част от трапезата, която бяха свикнали да получават.“

Оказва се, че двама души от квотата на ПП-ДБ в Общинската избирателна комисия са подкрепили решението за отстраняването на Благомир Коцев.

Благомир Коцев: „Доколкото знам, са двама. Единият вече отдавна е излязъл от нашата партия. Той вече е част от „Прогресивна България“, доколкото знам, защото е бил част от РИК по време на последните избори. Какви са му били мотивите да гласува? Не знам. Но това, което знам, е, че е имало огромен натиск в ОИК да се гласува в определена посока – ясно в каква. Включително и мотивация чрез пликове.“

Общинският съвет трябва да избере временно изпълняващ длъжността кмет до провеждането на изборите през есента на 2027 година.

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