Решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна за отстраняването на кмета Благомир Коцев по никакъв начин не е свързано с решения, позиции или становища на органи на ДПС. Това заявяват от партията с пост във Фейсбук.

От ДПС посочват още, че действията на членовете на ОИК – Варна, като изборен орган, пораждат множество съмнения относно мотивите, с които е взето решението.