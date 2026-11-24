По-късно днес се очакват още подробности от МВР и прокуратурата за акцията срещу фалшивите ТЕЛК решения.

При полицейска операция в София, Разград и Враца бяха задържани 14 души, сред които лекари, посредници и хора, възползвали се от фалшивите документи. Става въпрос за схема, чрез която са издавани документи за инвалидност с цел неправомерно получаване на средства. По този начин са нанесени огромни щети на държавната хазна. Извършени са претърсвания и изземвания на документи и компютърна техника в девет обекта. Един от тях е в Разградска област, а останалите са в София и Северозападна България. По данни на разследващите четирима от задържаните лекари са извършили над 30 000 прегледа и са издали повече от 4000 направления за по-малко от две години.