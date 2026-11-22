Само от началото на тази година над 220 пациенти на възраст до 19 години са новорегистрирани с диабет тип 1. Така общият брой на непълнолетните с това заболяване приближава три хиляди. Неслучайно тази и следващата година Националната асоциация на децата с диабет обединява всичките си дейности под мотото „Ранното действие започва с ранното запознаване“, защото в над 90 процента от случаите това е основният проблем, с който се сблъскват родителите.

От няколко години Деси е личен асистент на сина си. След като трудно установили, че той е отключил диабет тип 1, сега родителите се стремят да му осигурят най-модерното и щадящо лечение.

Десислава: „Животът ни е едни аларми, които следим постоянно, и не можем да си позволим да променим ежедневието си. Просто състоянието на детето е такова, че налага един постоянен контрол, наблюдение, смятане на въглехидрати. Повече от три години аз съм негов личен асистент и той е с диагнозата диабет тип 1, от което тялото му не произвежда инсулин и той трябва да си го набавя отвън, за да може всъщност да е жив.“

Модерните сензори, които отчитат нивата на глюкоза в кръвта на момчето, изпращат сигнали към устройство на ръката на майката. Това спестява убождането по няколко пъти на ден. Тези сензори се заплащат от Здравната каса, но до определен лимит. Според пациентската организация, която представлява децата с диабет тип 1, всяка инвестиция от страна на държавата в поддържането на контрола означава бъдещи спестени разходи.

Мариета Котова, председател на Националната асоциация на децата с диабет в България: „Ако има един лош контрол на диабета, продължителен, той води до усложнения. Тези усложнения струват пари на държавата – за хемодиализа, за различни проблеми със сърцето. Т.е. няма да спестят пари, ако не инвестират в доброто лечение на хората и децата с диабет.“

Когато децата с диабет тип 1 навършат 18 години, държавата е въвела изискване пациентът да има „лош контрол“, за да може да ползва лечение.

Мариета Котова, председател на Националната асоциация на децата с диабет в България: „Т.е. ако аз за 23 години, откакто съм с диабет, се стремя да спазвам добрия контрол, за съжаление, от държавата ми се казва: „За да си продължиш лечението по този начин, трябва да имаш лош контрол.“

Затова според пациентските организации всички промени, които държавата планира с цел ограничаване на фалшиви ТЕЛК-ове, трябва да се правят след консултации с пациентските организации, които са наясно с проблемите на болните. По данни на Националната здравноосигурителна каса най-много новодиагностицирани с диабет тип 1 има в София, а след това се нарежда и Пловдивска област.