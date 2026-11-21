Увеличават се случаите на остри респираторни заболявания в страната. Във Варна нарастването е с близо 20% само за седмица. Сред най-засегнатите са децата. Въпреки че, тези до 7 години и възрастните над 65 имат право на безплатна ваксина срещу грип, данните за морската ни столица показват, че едва 1% от децата и 4,5 на 100 от възрастните са се имунизирали. Може би и заради закъснелите доставки тази година.

С настъпването на зимата расте броят и на респираторните инфекции. Сред най-засегнатите са децата.

Александрина Колева: „Оплакванията са суха кашлица, болки в носа и леко в гърлото дращене. Неприятно е наистина.“

Пред кабинета на личния лекар с майка си чака и 4-годишната Сияна. От месец и половина непрекъснато боледува.

Невяна: „Като почнаха тези грипове и вируси и 3-4 дни и сме болни. Това, което ми прави впечатление е, че при всяко следващо боледуване се удължава времето на лекуване.“

Случаите на грип засега са малко във Варна.

д-р Янко Панделиев, общопрактикуващ лекар във Варна: „От тестовете, които са направени, излизат доста повече Ковид, отколкото грип.“

В повечето случаи заболяването минава без усложнения и с обичайните симптоми.

д-р Янко Панделиев, общопрактикуващ лекар във Варна: „Суха дразнеща кашлица, хрема и висока температура до 39 градуса.“

Специалистите съветват да се вземат и предпазни мерки.

доц. Миглена Коларова-Димитрова, заместник-директор на РЗИ - Варна: „Избягването на струпването на много хора. Спазването на някаква разумна дистанция. Дезинфекция на ръцете при посещение в магазини, при посещения на транспортни средства. Друго като противоепидемична мярка е носенето на маски.“

След голямо закъснение, 70 хиляди противогрипни ваксини вече пристигнаха у нас за свободния пазар. Очаква се до неделя те да бъдат достъпни в аптеките.

д-р Анка Баева, епидемиолог: „Няма да се увеличи заболеваемостта заради забавянето. Почти всяка година не се използват максимално всичките.“

Експертите прогнозират, че пикът на грипа ще настъпи в средата на януари догодина.