Пакетът за четиричленно семейство в зимните курорти в Югозападна България за 4 нощувки със закуска и вечеря в среден клас хотел ще струва между 750 и 1000 евро. По-високата категория оскъпява услугата до 1500 - 2000 евро. Толкова е и средната цена за Коледен пакет и в големите градове у нас, като Пловдив и Варна. Въпреки поскъпването, има ли вече направени резервации?

Лилия е майка на три деца. Планира за празниците да останат у дома, за да им излезе и по-евтино, и по-спокойно.

Лилия Христова, майка: „Мога да кажа, че съм имала предложения за тази година да отидем на хотел с 5-членното ми семейство и смятайки, калкулирайки цените, които са в момента, средно 3-дневна почивка за Нова година ще ми излезе около 2000 евро, за да отидат в някой приличен хотел, удобен за майка и баща с три деца. Но за мен това е абсолютно нереална цена.“

Хиляди други семейства обаче вече са направили резервации за Коледа и Нова година. В курортите под Пирин – Банско и Баня, предпочитани са фамилните пакети от три или четири дни.

Зорка Тумбакиева, „Сдружение на хотелиери и ресторантьори“ в Банско: „В Банско пазарът е много шарен и предлагането е много различно. Една част от колегите са вдигнали леко цените, 5 - 6 - 7% леко са завишени, но това не би било възможно иначе, не би било възможно да се оцелее, но като цяло не са високи.“ Диана Ергина, мениджър на хотел в село Баня: „Първата Коледа в евро очакваме пакетът да бъде между 700 и 900 евро за 3- или 4-членно семейство с включена закуска и вечеря, обикновено посрещаме гости и изпращаме приятели.“

И в останалата част на страната цените за празничните пакети са идентични, показва справка на хотелиери.

Теодора Ценкова, мениджър на хотели в София, Пловдив и Варна: „Приемането на еврото ни направи една лоша услуга, имаше доста отстъпление спрямо предишни години, но малко по-малко хората свикнаха с еврото. Специално за коледните празници интересът е голям, а цените са с една идея по-високи от миналогодишните, около 10 - 15% цената е по-висока за Коледа и Нова година.“

Празничните резервации в зимните курорти са започнали още от септември. А очакванията са да бъдат препълнени с туристи още от студентския празник 8 декември.